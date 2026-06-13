به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شهرک‌نشینان از لحظاتی پیش در اعتراض به کابیته نتانیاهو دست به اعتراض زدند و راه‌های اصلی تل‌آویو را بستند.

روزنامه یدیعوت آحارانوت نوشت این تظاهرات گسترش یافته و در چند منطقه شکل گرفته است. معترضان خواستار تغییر کابینه و حفظ سلامت انتخابات آتی شدند.

قرار است انتخابات پارلمانی (کنست) در اراضی اشغالی بیستم اکتبر (آبان ماه) برگزار شود. مخالفان و رقیبان نتانیاهو تلاش دارند به حضور بیش از یک دهه او در حکومت پایان دهند.

نتایج نظرسنجی جدید شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که در صورت برگزاری انتخابات در شرایط کنونی، احزاب مخالف دولت به همراه احزاب عربی ۶۹ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست خواهند آورد.

بر اساس این نظرسنجی، حزب لیکود به سرکردگی بنیامین نتانیاهو با ۲۲ کرسی در جایگاه نخست قرار می‌گیرد، اما اردوگاه حامی دولت کنونی تنها به ۵۱ کرسی می‌رسد.

این نظرسنجی از ادامه روند صعودی احزاب مخالف خبر می‌دهد. حزب «معا» به ریاست نفتالی بنت با ۲۰ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفته و حزب «یشار» به ریاست گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز با ۲۰ کرسی، هم‌تراز با آن قرار دارد.

طبق نتایج اعلام شده، حزب «دموکرات‌ها» به ریاست یائیر گولان ۱۱ کرسی به دست می‌آورد. احزاب شاس و «قدرت یهودی» به ریاست ایتمار بن‌گویر نیز هر کدام ۹ کرسی کسب می‌کنند.

همچنین حزب «اسرائیل خانه ما» به ریاست آویگدور لیبرمن ۸ کرسی و حزب «یهودوت هتوراه» ۷ کرسی خواهند داشت.

در میان احزاب عربی، ائتلاف «جبهه تغییر عربی» و فهرست عربی متحد هر کدام ۵ کرسی به دست می‌آورند. حزب «صهیونیسم دینی» به ریاست بتزالل اسموتریچ نیز با کسب ۴ کرسی از حد نصاب انتخاباتی عبور می‌کند.

بر اساس تقسیم‌بندی بلوک‌ها، احزاب مخالف دولت ۵۹ کرسی و احزاب ائتلاف حاکم ۵۱ کرسی کسب می‌کنند. با احتساب ۱۰ کرسی احزاب عربی، مجموع مخالفان نتانیاهو و احزاب عربی به ۶۹ کرسی می‌رسد.