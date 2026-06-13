به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان از برگزاری رزمایش طرح حکاک حافظان زمین سبز در این شهرستان خبر داد و گفت: این رویداد با حضور اکیپ‌های گشت ویژه امور اراضی از شرق گیلان در این شهرستان برگزار شد.

شهرام درویشی افزود: این رزمایش در ۷ دهستان شهرستان لاهیجان با هدف بررسی دقیق، پایش مستمر و شناسایی تخلفات حوزه تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی اجرا شد.

وی گفت : در جریان این طرح، کارشناسان و اکیپ‌ های گشت ضمن بازدید میدانی از اراضی کشاورزی، نسبت به شناسایی موارد تخلف و صدور اخطارهای قانونی برای متخلفان اقدام کردند.

مدیر جهاد کشاورزی لاهیجان تأکید کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب و تغییر غیرمجاز این اراضی از مهم‌ترین اهداف اجرای این رزمایش بوده و نظارت‌ها در این زمینه به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت