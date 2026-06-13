حمیدرضا دهقانی نماینده ویژه وزیر امور خارجه و سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در قطر، امروز با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با اشاره به موقعیت راهبردی استان در همجواری با چند کشور، گفت: توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه از اولویت‌های اصلی استان بوده و در این مسیر، نقش‌آفرینی فعال وزارت امور خارجه می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل ارتباطات و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی باشد.

رضا رحمانی همچنین خواستار افزایش سطح همکاری‌های وزارت امور خارجه با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان شده و افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان، نیازمند هماهنگی بیشتر دستگاه دیپلماسی با نهاد‌های استانی است.

نماینده ویژه وزیر امور خارجه نیز با تأکید بر آمادگی این وزارتخانه برای پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای آذربایجان‌غربی، بر گسترش تعاملات اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری با کشور‌های هدف تأکید کرد.

در این دیدار طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی استان، بر ضرورت تقویت تعاملات بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت‌های مرزی برای توسعه تجارت خارجی تأکید کردند.