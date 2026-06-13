به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در جلسه هماهنگی بیست و سومین آیین تجلیل از پیرغلامان حسینی که در استانداری برگزار شد حضور هیات مذهبی با لباس مخصوص عزاداری و سلایق مختلف بومی در این آیین را وجه مهم سازماندهی برگزاری این آیین عنوان کرد و گفت: باید در برگزاری این آیین از ظرفیت هیآت مذهبی و مساجد به عنوان پشتوانه‌های عظیم نظام اسلامی در برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین بین المللی استفاده شود.

رضا رحمانی افزود: با توجه به ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد آذربایجان غربی باید برای برگزاری این آیین در استان از نماد‌ها و ظرفیت‌های عزاداری قومیت ها، ادیان و مذاهب مختلف نیز استفاده شود.

او تاکید کرد: باید نقاط ضعف و قدرت برگزاری ۲۲ همایش قبلی مورد توجه قرار گرفته و در برگزاری این آیین در استان مورد مداقه قرار گیرد.

رسول مقابلی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه برگزاری این آیین بین المللی را فرصتی برای بیان ظرفیت‌های آیینی و مذهبی استان دانست و گفت: این آیین فرصتی را برای بیان ظرفیت‌های استان در زمینه عشق ادیان و مذاهب به اهل بیت عصمت و طهارت خصوصا امام حسین (ع) ایجاد می‌کند.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: بیست و سومین آیین بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی به مدت سه روز با حضور پیرغلامان حسینی در مهر ماه ۱۴۰۵ به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.

ناصر حجازی فر بر بومی سازی و تولید محتوا با توجه به ظرفیت‌های استان برای برگزاری هرچه بهتر این آیین در ارومیه تاکید کرد و گفت: باید از فرصت ماه‌های محرم و صفر برای فضا سازی جهت تبلیغ این آیین بین المللی فعالیت‌های لازم انجام شود.