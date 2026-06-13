بسیجی شهید مدافع امنیت شهید حسن عشوری از سربازان گمنام امام زمان( عج) در وزارت اطلاعات بود که در درگیری با گروهک تروریستی در چابهار سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مراسم نهمین سالگرد شهادت شهید مدافع امنیت شهید حسن عشوری، شهدای گمنام شهر رودسر و اولین سالگرد شهادت شهدای جنگ تحمیلی ١٢ روزه و قائد شهید امت در رودسر برگزار شد.

بسیجی شهید مدافع امنیت شهید حسن عشوری از سربازان گمنام امام زمان (عج )در وزارت اطلاعات بود که در درگیری با گروهک تروریستی در چابهار سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.