مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: تحقق درآمد‌های عمومی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید احمدی در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان با ارائه گزارشی از عملکرد درآمد‌های عمومی خوزستان در اردیبهشت سال جاری اظهار کرد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مجموع درآمد‌های عمومی استان به ۷ هزار و ۵۳ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: تحقق درآمد‌های عمومی استان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۱ درصد رشد داشته و در عین حال درآمد مصوب استان برای سال جاری نیز نسبت به سال قبل ۶۱ درصد افزایش یافته است.

احمدی با اشاره به افزایش قابل توجه تعهدات درآمدی استان در سال جاری گفت: با وجود رشد ۶۱ درصدی پایه درآمدی، تحقق کامل درآمد‌های مصوب نیازمند تلاش، برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌های مشارکت‌کننده در فرآیند وصول درآمد‌های عمومی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه خوزستان در سال‌های گذشته عملکرد مطلوبی در تحقق درآمد‌های عمومی داشته است، بیان داشت: میزان تحقق درآمد‌های استان در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۰۷، ۱۱۸.۵ و ۱۱۳ درصد بوده است.

وی ادامه داد: با این حال در سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط ناشی از جنگ و خسارت وارد شده به برخی واحد‌های صنعتی از جمله شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، مسیر تحقق درآمد‌های استان با چالش‌های بیشتری همراه خواهد بود و سال دشوارتری در پیش داریم.

احمدی تاکید کرد: دستگاه‌های وصول‌کننده درآمد‌های عمومی به ویژه اداره‌کل امور مالیاتی استان باید همانند سال‌های گذشته با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ابزار‌های متنوع، در مسیر تحقق کامل درآمد‌های پیش‌بینی شده حرکت کنند.