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هزاران نفر در ایرلند شمالی پس از ناآرامیهای اخیر در بلفاست، علیه نژادپرستی تظاهرات کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «نفرت تنها تهدید علیه خیابانهای ماست» و «بلفاست در مقابل نژادپرستی میایستد.»
یک مرد سودانیتبار به نام هادی العدید با سلاح سرد به فردی به نام استیون اوگیلوی حمله کرد و باعث جراحات شدید و از دست دادن بینایی یکی از چشمان او شد.
پلیس ایرلند شمالی این فرد ۳۰ ساله را به اتهام اقدام به قتل و حمل سلاح سرد تفهیم اتهام کرد.
اما این حادثه جنایی به سرعت به بهانهای برای خشونت گسترده علیه مهاجران تبدیل شد.
گروههای نقابدار در بخشهایی از بلفاست به خیابانها ریختند، خودروها را به آتش کشیدند، به خانهها و مغازههای مهاجران حمله کردند و با پرتاب سنگ، آجر و بمب آتشزا با پلیس درگیر شدند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از خودروهای آبپاش استفاده کرد. در جریان این ناآرامیها ۱۶ نفر بازداشت و ۱۲ نیروی پلیس زخمی شدند.
مقامهای انگلیس و مسئولان محلی ایرلند شمالی پس از درگیری، آتشسوزی و حمله سازمانیافته به خانههای مهاجران، نسبت به گسترش خشونتهای نژادپرستانه هشدار دادند.
هیلاری بن، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت انگلیس، این ناآرامیها را «اوباشگری نژادپرستانه» خواند و گفت که افراد صرفاً به دلیل رنگ پوست و محل تولدشان هدف قرار گرفتهاند.