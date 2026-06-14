اوقات شرعی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۸ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۱۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۰ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام صادق علیه السلام فرمود: اَلْکَادُّ عَلَىٰ عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

کسی که خود را برای روزی خانواده‌اش به زحمت می‌اندازد و کار می‌کند، مانند رزمنده‌ای است که در راه خدا می‌جنگد. (الکافی، ج۵، ص۸۸)

احکام شرعی:

خریدن ماهى از بازار مسلمین و غیرمسلمین

سوال: خریدن ماهى به منظور خوردن و غیر خوردن، از بازار اهل تسنن یا ادیان دیگر در صورتى که ندانیم داراى فلس بوده یا تذکیه شده جایز است؟

جواب: خرید از بازار مسلمین جایز است و از بازار کفّار در صورتى جایز است که بدانید فلس دارد و زنده از آب گرفته‌اند و در خارج آب مرده است، و خرید براى غیر خوردن چنانچه منفعت عقلایى داشته باشد، مانعى ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)