پخش زنده
امروز: -
اوقات شرعی ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۸ ذی الحجه ۱۴۴۷ هجری قمری و ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ میلادی است.
اذان صبح: ۳ و ۳۴ دقیقه
طلوع آفتاب: ۵ و ۱۰ دقیقه
اذان ظهر: ۱۲ و ۱۶ دقیقه
غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۱ دقیقه
اذان مغرب: ۱۹ و ۴۰ دقیقه
نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۲۸ دقیقه
ذکر روز یکشنبه:
۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام
حدیث روز:
امام صادق علیه السلام فرمود: اَلْکَادُّ عَلَىٰ عِیَالِهِ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
کسی که خود را برای روزی خانوادهاش به زحمت میاندازد و کار میکند، مانند رزمندهای است که در راه خدا میجنگد. (الکافی، ج۵، ص۸۸)
احکام شرعی:
خریدن ماهى از بازار مسلمین و غیرمسلمین
سوال: خریدن ماهى به منظور خوردن و غیر خوردن، از بازار اهل تسنن یا ادیان دیگر در صورتى که ندانیم داراى فلس بوده یا تذکیه شده جایز است؟
جواب: خرید از بازار مسلمین جایز است و از بازار کفّار در صورتى جایز است که بدانید فلس دارد و زنده از آب گرفتهاند و در خارج آب مرده است، و خرید براى غیر خوردن چنانچه منفعت عقلایى داشته باشد، مانعى ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)