به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ۶۰۰ هزار قطعه بچه ماهی بومی متناسب با شرایط دریاچه سد کارون سه شهرستان دزپارت در استان خوزستان رهاسازی شد.

این اقدام باهدف تقویت ذخایر آبزیان و ثبات شغلی و کمک به معیشت اهالی این منطقه انجام شد.

سد کارون ۳، یکی از مهم‌ترین سدها بر روی رودخانه بر روی رودخانه کارون و دومین سد بزرگ بر روی این رود است که در ۱۹ کیلومتری شهر دهدز و ۳۶ کیلومتری شهر ایذه در مرز استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

این سد با هدف کنترل سیلاب‌های فصلی، تامین آب شرب و کشاورزی و تولید برق ساخته شده‌ است.