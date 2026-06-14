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۶۰۰ هزار قطعه بچه ماهیهای بومی در دریاچه سد کارون سه استان خوزستان رهاسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ۶۰۰ هزار قطعه بچه ماهی بومی متناسب با شرایط دریاچه سد کارون سه شهرستان دزپارت در استان خوزستان رهاسازی شد.
این اقدام باهدف تقویت ذخایر آبزیان و ثبات شغلی و کمک به معیشت اهالی این منطقه انجام شد.
سد کارون ۳، یکی از مهمترین سدها بر روی رودخانه بر روی رودخانه کارون و دومین سد بزرگ بر روی این رود است که در ۱۹ کیلومتری شهر دهدز و ۳۶ کیلومتری شهر ایذه در مرز استان خوزستان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
این سد با هدف کنترل سیلابهای فصلی، تامین آب شرب و کشاورزی و تولید برق ساخته شده است.