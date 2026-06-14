وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: تسلیحات هسته‌ای روس در بلاروس در مقابل «اوکراین نئونازی و ناتو» توازن ایجاد می‌کند.

تسلیحات هسته‌ای روسیه در بلاروس، عامل توازن مقابل ناتو

تسلیحات هسته‌ای روسیه در بلاروس، عامل توازن مقابل ناتو

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت خارجه روسیه شنبه در آستانه سفر سرگئی لاوروف به منسک در بیانیه‌ای اعلام کرد: این دو کشور در بحبوحه وضعیت سیاسی و نظامی متلاطم دنیا اخیرا «تدابیری جدی برای تقویت دفاع مشترک و فضای امنیتی» اتخاذ کرده‌اند.

این بیانیه افزود: «گروه مشترک نیرو‌های منطقه‌ای»، سامانه‌های دفاعی پیشرفته روسیه و سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی مستقر در خاک بلاروس به طور قابل اعتمادی از مرز‌های غربی اتحادیه و سازمان پیمان امنیت جمعی حافظت کرده و موازنه‌ای در برابر نیرو‌های نئونازی اوکراین و ناتو که در کشور‌های همسایه مستقر هستند، ایجاد می‌کنند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو و مینسک «اقدامات مشترکی برای مقابله با تحریم‌های غیرقانونی و تقویت حاکمیت مالی و فناوری» اتخاذ می‌کنند.

لاوروف روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه در مینسک خواهد بود و قرار است با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و سایر مقام‌های این کشور دیدار کند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در این سفر که انتظار می‌رود «هماهنگی» سنتی در مورد مسائل مربوط به هماهنگی در سیاست خارجی در چارچوب اتحادیه‌های همگرایی اوراسیا و سازمان‌های مختلف بین‌المللی انجام شود.

همچنین اجرای ابتکارات مشترک، از جمله مقابله با تحریم‌ها و تجاوز قانونی «مجموعه غرب» و همچنین ایجاد یک ساختار جدید امنیتی در اوراسیا و تدوین «منشور اوراسیا برای تنوع و چندقطبی در قرن بیست و یکم» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.