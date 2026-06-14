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سران ۱۸ کشور عضو «مجمع جزایر اقیانوس آرام» خواستار صلح جهانی، پایبند رهبران دنیا به قوانین بینالمللی و گفتوگو و همکاری برای ایجاد جهان عاری از جنگ و تسلیحات هستهای شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سران این کشورها با صدور بیانیهای بر تعهد خود برای حل صلحآمیز مناقشهها تاکید کرده و خواستار احترام جامعه جهانی به حاکمیت و کرامت همه ملتها شدند.
در این بیانیه آمده است: ما از همه رهبران دنیا میخواهیم که به منشور سازمان ملل از جمله حاکمیت برابر همه دولتها و حق همه انسانها برای زیستن در صلح و امنیت پایبند باشند.
سران کشورهای جزیرهای اقیانوس آرام تاکید کردند که کشورهای جزیرهای به رغم دخالت اندک در مناقشهها و بحرانهایی که بر دنیا تاثیر میگذارد، در برابر بیثباتی جهانی آسیبپذیری ویژهای دارند.
در بیانیه این کشورها آمده است: کشورهای جزیرهای ما در اقیانوس آرام بهای ناامنی، تبعات تهدیدها و تصمیمهای خارج از اختیار ما و اهمیت مشارکت قوی و امن را میدانند.
آنها اعلام کردند که تغییرات جوی، شوکهای اقتصادی و اختلال در چرخههای عرضه جهانی از جمله تهدیدهای امنیتی و نظامی است که کشورها را تهدید میکند.
سران این کشورها بر تعهد خود برای حل اختلافات از طریق گفتوگو و دیپلماسی شده و خواستار منطقه پاسیفیک عاری از تسلیحات هستهای شدند.
در بیانیه این کشورها آمده است: ما به عنوان نگهبانان منطقهای که تحت تاثیر میراث آزمایشهای هستهای قرار گرفته است، بر چشمانداز خود برای یک اقیانوس آرام صلحآمیز، عاری از سلاحهای هستهای و آزمایشهای هستهای و هدف مشترک خود برای حذف سلاحهای هستهای در سطح جهان تاکید میکنیم.