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منابع لبنانی از شهادت دو نفر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به یک موتور سیکلت در شهرک زِفتا در نبطیه خبر دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنوب و شرق لبنان شاهد موج جدید و سنگین حملات هوایی و توپخانهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهرها و شهرکهای مختلف این کشور بود.
حملات وحشیانه ارتش اشغالگر صهیونیستی در ساعات گذشته چندین منطقه استراتژیک را هدف قرار داد.
براساس این گزارش، شهرک «تولین» در جنوب لبنان، شهرکهای «سحمر» و «یحمر» واقع در منطقه بقاع غربی (شرق لبنان) را به شدت گلولهباران کرد.
علاوه بر این، شهر «نبطیه» در جنوب لبنان نیز هدف آتش سنگین توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
جنگندههای ارتش صهیونیستی نیز در چند نوبت دست به حملات هوایی زدند.
در این راستا، شهرک «مجدل زون» در بخش صور و همچنین منطقه «الحوش» در شهر صور در جنوب لبنان هدف این غارات قرار گرفتند.
همزمان، منطقه «نبطیه الفوقا» در جنوب لبنان نیز توسط جنگندههای صهیونیستی بمباران شد.
هنوز از آمار دقیق شهدا و مجروحان احتمالی این موج جدید از حملات سنگین صهیونیستها گزارشی منتشر نشده است.