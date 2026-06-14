سرپرست معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه ۶۲۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی کشور فعالیت دارند گفت: حدود ۲۰ هزار نفر در آذربایجان شرقی به‌صورت مستقیم در این حوزه مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهروز ندایی در آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی در تبریز اظهار کرد: صنایع دستی هویت فرهنگی زنده هر کشور است و علاوه بر نقش فرهنگی در حوزه اقتصاد نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های این حوزه در کشور افزود:در حال حاضر ۶۲۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی کشور فعالیت می‌کنند و فعالان این عرصه در ۲۹۹ رشته صنایع دستی مشغول به کار هستند.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ هزار نفر در استان آذربایجان شرقی در حوزه صنایع دستی فعالیت دارند که برای بسیاری از آنان شغل اول محسوب می‌شود و اگر شغل دوم را نیز در نظر بگیریم این تعداد به حدود ۳۰ هزار نفر می‌رسد.

ندایی با اشاره به رویکرد وزارت میراث فرهنگی در توزیع امکانات و اعتبارات گفت: بر اساس شاخص‌های توانمندی استان‌ها برنامه‌ریزی می‌شود تا هر استان متناسب با شایستگی‌ها و ظرفیت‌های خود از امکانات و اعتبارات بهره‌مند شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی از ظرفیت‌های برجسته‌ای در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برخوردار است اظهار کرد:این استان دارای آثار متعدد ثبت‌ شده در میراث تاریخی، شهر‌های شاخص و نخستین روستای ثبت جهانی گردشگری است و از نظر توانمندی‌های فرهنگی و تاریخی، ظرفیتی هم‌تراز با بسیاری از کشور‌های جهان دارد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی با اشاره به برخی کاستی‌های ساختاری در گذشته گفت: تا دو سال قبل حتی پست‌های سازمانی این حوزه نیز به‌ درستی تدوین نشده بود.

وی از تخصیص اعتبارات جدید برای طرح های استان خبر داد و افزود: با پیگیری‌های استاندار آذربایجان شرقی ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای مجموعه ربع رشیدی و موزه فرش استان اختصاص یافت که این میزان اعتبار معادل اعتبارات چند استان در یک روز بوده است.

ندایی با بیان اینکه صنایع دستی همچنان از نبود قانون جامع و مشخص رنج می‌برد گفت: در حوزه صنایع دستی قانون مشخصی وجود ندارد و این موضوع از جمله مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالان این بخش است.

وی تاکید کرد: هنرمندان صنایع دستی علاوه بر خلق آثار هنری ارزشمند، نقش مهمی در اقتصاد، اشتغال و ارزآوری کشور ایفا می‌کنند و حمایت از آنان باید در اولویت قرار گیرد.

احمد حمزه‌زاده مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی نیز در ادامه این مراسم با اشاره به فعالیت بیش از ۱۹ هزار هنرمند دارای مجوز در حوزه صنایع دستی استان گفت: آذربایجان شرقی با برخورداری از یک شهر جهانی، چهار شهر ملی و یک روستای جهانی صنایع دستی از قطب‌های مهم این حوزه در کشور به شمار می‌رود.

حمزه‌زاده اظهار کرد:صنایع دستی هنری است که نسل‌های مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهد.

وی افزود: فعالیت‌های صنایع دستی در شش حوزه انجام می‌شود و در حال حاضر ۸۵ رشته صنایع دستی در آذربایجان شرقی فعال است. ۱۹ هزار و ۱۵۰ هنرمند دارای مجوز در این حوزه فعالیت می‌کنند که البته حوزه فرش تحت پوشش این آمار قرار ندارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی با اشاره به موفقیت هنرمندان استان در دریافت نشان‌های اصالت گفت: تاکنون ۳۳۵ هنرمند استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی و ۱۳ هنرمند نیز موفق به اخذ مهر اصالت بین‌المللی شده‌اند. همچنین ۴۱ هنرمند در ۵۰ رشته مختلف صنایع دستی موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در توسعه صنایع دستی اظهار کرد: آموزش‌های صنایع دستی با همکاری دانشگاه‌های فعال از جمله دانشگاه تبریز، دانشگاه پیام نور و دانشگاه هنر برگزار می‌شود.

حمزه‌زاده افزود: در حال حاضر ۲۳ آموزشگاه دارای مجوز در استان فعالیت دارند و سال گذشته ۶ هزار و ۲۵۰ نفر از آموزش‌های صنایع دستی بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به جایگاه ملی و جهانی صنایع دستی آذربایجان شرقی گفت: استان دارای چهار شهر ملی، یک شهر جهانی و یک روستای جهانی صنایع دستی است. تبریز به عنوان شهر جهانی فرش دستباف ثبت شده است.

وی ادامه داد: اهر به عنوان شهر ملی ورنی، اسکو به عنوان شهر ملی چاپ باتیک، کوزه‌کنان به عنوان شهر ملی سفالگری سنتی، ممقان به عنوان شهر ملی سوزن‌دوزی ثبت شده‌اند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه ثبت‌های ملی و جهانی اظهار کرد: سردرود به عنوان شهر ملی تابلوفرش مطرح شده که ظرفیت‌های بسیار بالایی دارد و انتظار می‌رود دستورات ویژه‌ای برای ثبت آن اتخاذ شود. همچنین میانه به عنوان شهر ملی گلیم و بناب به عنوان شهر ملی چاقو مطرح هستند و لازم است اقدامات لازم برای ثبت آنها انجام شود.

وی افزود: اهر نیز به عنوان شهر ملی ورنی ثبت شده و انتظار می‌رود مقدمات لازم برای ثبت جهانی ورنی این منطقه فراهم شود.

حمزه‌زاده با اشاره به حمایت‌های مالی از فعالان صنایع دستی گفت: برای نخستین بار در ردیف پرداخت تسهیلات حمایتی، هشت درصد از سهم استانی به هنرمندان صنایع دستی اختصاص یافت.

وی افزود: سال گذشته ۲۵۶ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان تسهیلات به فعالان صنایع دستی پرداخت شد که این تسهیلات برای ۲ هزار و ۲۶۲ طرح اختصاص یافته است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی به وضعیت موزه فرش تبریز اشاره کرد و گفت: موزه فرش تبریز در حال حاضر ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تمامی هنرمندان مطالبه دارند که این طرح هرچه سریعتر به اتمام برسد تا شهر جهانی فرش دارای موزه‌ای در شان و جایگاه خود باشد.

وی بیمه هنرمندان را یکی از مهمترین مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر تنها ۲۵ درصد از هنرمندان صنایع دستی استان تحت پوشش بیمه قرار دارند و انتظار می‌رود سهمیه بیمه اختصاص یافته به استان افزایش یابد.

رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی تلاش کرده‌ایم خلاهای قانونی مرتبط با صنایع دستی را برطرف کنیم و اصلاح لایحه حمایت از هنرمندان در دستور کار قرار گرفته است. موضوع بیمه قالیبافان نیز در مجلس مطرح شده و پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنایع دستی کشور گفت: با وجود توانمندی هنرمندان و ظرفیت‌های گسترده این حوزه هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه مطلوبی در زمینه اشتغال، درآمد، صادرات و ارزآوری کسب کنیم.

وی تاکید کرد: صنایع دستی نیازمند ارتباط و همکاری موثر با وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید زمینه تسهیل صادرات و بهره‌مندی از ارز حاصل از صادرات فراهم شود.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت شبکه‌های همکاری و حمایت از صنایع دستی می‌تواند به افزایش درآمد فعالان این حوزه و توسعه اقتصادی کشور منجر شود.

وی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نمایشگاه دائمی صنایع دستی با محوریت صنایع مس خبر داد.