استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت ارتقای امنیت شغلی هنرمندان و تکمیل زنجیره ارزش تولیدات صنایع دستی گفت: خلاقیت و نوآوری در حوزه صنایع دستی و صنعت گردشگری فرصت‌های جدیدی را به روی توسعه آذربایجان شرقی می‌گشاید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در همایش بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و تجلیل از ۵۰ هنرمند دارای نشان ملی آذربایجان شرقی گفت: این روز بهانه‌ای است تا هنرمندان صنایع دستی آذربایجان را بزرگ بداریم و بیشتر تلاش کنیم تا موانع رونق و توسعه حوزه صنایع دستی و گردشگری را رفع کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پیگیری‌های دوشنبه‌های کاری در تهران نتیجه خوبی گرفتیم، در حوزه صنعت گردشگری و صنایع دستی بوده است و همین‌جا از همکاری وزیر میراث فرهنگی و معاونان محترم در حل مسائل حوزه صنایع دستی استان تشکر می‌کنم و امیدوارم بزودی جایگاه تاریخی آذربایجان شرقی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بازیابی شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین اظهار کرد: نگاه ما به صنایع دستی صرفاً فرهنگی نیست و ما صنایع دستی را یکی از ارکان اشتغال و افزایش شاخص‌های اقتصادی می‌دانیم.

سرمست گفت: در این زمینه مهمترین رکن خود شما هنرمندان هستید و انتظارات هنرمندان عزیز برای کمک به ارتقای امنیت شغلی و حمایت از بازار صنایع دستی، انتظارات به حقی است و ما در این زمینه تلاش‌های بیشتری انجام خواهیم داد.

وی افزود: صنایع دستی زمانی شکوفا می‌شود که فعالان این عرصه به بازار دسترسی داشته باشند و همچنین برندسازی و تکمیل زنجیره ارزش در این زمینه تکمیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه بین دو بخش گردشگری و صنایع دستی پیوند ناگسستنی وجود دارد تاکید کرد: نوآوری در این زمینه‌ها بازار‌های جدید را به روی صنعت گردشگری و صنایع دستی می‌گشاید.

سرمست گفت:در وضعیتی که با جهانی شدن اقتصاد مواجهیم حوزه صنایع دستی و گردشگری بیشترین تاب آوری را در این زمینه دارند و می‌بایست یک تعادل بین جهانی شدن و هنر صنایع دستی و ظرفیت‌های گردشگری ایجاد کنیم.

وی گفت: ما در مدیریت استان، همه تلاش خود را برای رفع موانع تولید انجام می‌دهیم تا پشتیبان تولیدکنندگان باشیم.