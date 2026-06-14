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معاون وزیر اقتصاد با اشاره به هدف دشمن در قطع مسیرهای تامین کالاهای اساس گفت: سه اولویت اصلی دولت تامین کالاهای اساسی بود، که با برنامهریزی خیلی جدی برای مسیرهای مسدود و تحت محاصره، جایگزینهای مناسبی ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آقای زمانیان معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزیر اقتصاد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با موضوع جنگ تحمیلی سوم و اقتصاد، تاثیر این جنگ زا بر اقتصاد بررسی و اقدامات انجام شده دولت برای کم اثر کردن اقدامات دشمن بیان کرد.متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
سؤال: حال اقتصاد چطور است؟
زمانیان: یک مقدار ناخوش احوال است ولی الحمدالله سرپا است و امیدواریم این دوره سخت جنگ اقتصادی را بتوانیم به همراهی مردم طی کنیم.
سؤال: شتاب وزارت اقتصاد برای اینکه به تصمیم گیریها و تصمیم سازیها و اجرا سرعت ببخشد چطور است؟
زمانیان: واقعیت اینکه همکاران ما شبانه روز مشغول هستند. خیلی از اقداماتی که انجام میشود که این جریان کالا و جریان خدمات در کشور ادامه پیدا کند، علی رغم این محاصرههایی که اتفاق افتاده است و این تحریمهای سختی که وجود دارد و این آسیبهایی که به زنجیرههای تأمین و تولید ما خورده است، شاید به لحاظ ملاحظات امنیتی خیلی قابل باگو نیست، اینکه از چه کانالهایی دارد تلاش میشود که جبران شود ولی همکاران ما در دولت و در همه دستگاهها دارند این تلاش میکنند به تبع همانطور که قابل انتظار و پیش بینی هم بوده است این اتفاقات اخیر یک فشار هزینهای جدی بر تأمین کالا و خدمات بر کشور وارد کرده است. یعنی کالاهایی که قبلاً با یک هزینه کمتری به کشور وارد میشدند یا تولید میشدند، بخاطر بحثهای محاصره، آسیب دیدن برخی از زیرساختها با هزینه بالاتری دارند تأمین میشوند و این هم چیزی نیست که از مردم مخفی کنیم. تأکید شخص آقای رئیس جمهور هم به همه ما در تیم اقتصادی دولت این بود که صادقانه با مردم گفتوگو کنند و مردم بدانند سختیهایی وجود دارد. امروز کشورهایی در دنیا در دوردست ما دچار جیره بندی و افزایش قیمت شدهاند که ما الحمدالله دچار برخی از این مشکلات مثل جیره بندی هم نشدهایم ولی تبعات این جنگ اقتصادی که دشمن به مراتب طولانیتر از جنگ نظامی از سالهای پیش بر ما وارد کرده است و امروز به سرحد خودش رسیده است. اینکه بخشی از این اتفاقات مثل افزایش قیمتها میافتد، اما آن عهدی که ما داریم و آن وظیفهای که داریم تا آنجایی که توان داریم مقاومت کنیم، حتماً سختی وجود دارد، اما مطمئن هستیم همان مردمی که درخیابانها ایستادهاند همان مردمی که درکنار آنها موشک منفجر میشد ذرهای تکان نمیخوردند و آن ایثارگریها را دیدیم، انشاالله این سختیها و دوره گذار را هم تحمل میکنند و با پیروزی از این جنگ اقتصادی هم بیرون میآییم.
سؤال: خدا قوت مردم را در ایام جنگ از باب اقتصادی دریافت کردهاید. همان مردم از شما و از تیم اقتصادی دولت انتظار دارند که با سرعت کاهش فشار ناشی از افزایش قیمتها بر آنها تعدیل شود و ما از این بابت هم از جنابعالی درخواست میکنیم ضمن اینکه خدا قوت آنها را هم در ایام جنگ به شما منتقل میکنیم. سامانه صورتهای مالی، این خبری که منتشر شد اصل و اساس آن چه است، تأثیرگذاری آن برچه حوزهای است و چقدر کمک میکند به اینکه موضوع کم و کیف بنگاههای اقتصادی کشور تسهیل گریهایی که راجع به آنها میشود، چه به لحاظ موضوع مالیاتی و چه بیمهای و چه حمایت مالی و بانکی چقدر باعث میشود که تسهیل پیدا کند؟
زمانیان: اساس ماجرا فراتر از این سامانه، حکمرانی مبتنی بر داده است. مدتها است به دلیل اینکه خیلی از امورها دیجیتال شده است، ما پایگاههای دادهای زیادی داریم. اما این پایگاهها خیلی وقتها کمک نکرده است که اداره کشور را بهتر کنیم. یکی از تأکیدات دولت و رئیس جمهور در موارد متعدد مشخصاً تکالیفی که به وزارت اقتصاد محول کرده بودند اینکه در حوزه اقتصاد مسئله حکمرانی مبتنی بر داده را ما جدیتر پیگیری کنیم و پیاده سازی کنیم. شاید هیچ موضوعی را ایشان در این اندازه از وزارت اقتصاد پیگیری نکرده است و ما هم در وزارت اقتصاد پیگیری نکرده است و ما هم در وزارت اقتصاد روی کمتر چیزی به این اندازه تمرکز داریم و داریم مداوم پیگیری میکنیم. اصل ماجرا اینکه ما دادههای زیادی در کشور داریم، پایگاههای دادهای مختلفی داریم، اما اینها کمک نمیکند که ما اداره کشور را بهتر انجام بدهیم. چون عموم دادههایی که در کشور ما وجود دارد بسیاری از آنها ساختار نیافته است. پایگاه دادهای را میبینید فایلهای پراکندگی دارد، یک جا یک ساختاری دارد، یک جا عکسی است. اساساً دادههای ما در کشور در خیلی از جاها قابل استفاده نیست، انگار مخزنی از دادههای مشوشی که وجود دارد است. بعد اینکه وقتی داده استفاده نمیشود تعبیری دارد که میگویند مثل مرداب میشود، این داده به مرور آن اعتبار خودش را از دست میدهد، به روز نمیشود، بخاطر اینکه استفاده نمیشود. الان شبیه به این را در کشور داریم، یک بنگاه یا یک فرد میخواهد تسهیلات از بانک بگیرد، آنجا باید خودش را فردی قوی نشان بدهد تا تسهیلات بیشتری بگیرد، میخواهد برود حمایت بگیرد، خودش را ضعیف نشان میدهد که حمایت بیشتری بگیرد. وقتی میخواهد مالیات بدهد میگوید هزینههای من خیلی بالا است، وقتی بیمه تأمین اجتماعی میدهد، سعی میکند تعداد بیمه شده خودش را کمتر کند، چون اینها همه داده است، این دادهها وجود دارد. اما داده نه تنها ساختار یافته نیست، این داده ها، چون با هم تطبیق داده نمیشود و اینها انطباق پیدا نمیکند، خیلی از اعتبار این دادهها سنجیده نمیشود و معتبر نیست. کاری که اینجا اتفاق افتاده است و در وزارت اقتصاد این کار را شروع کردیم، نه فقط در مورد بنگاه ها، چه در مورد خانوادهها و چه در مورد بقیه اعضای اقتصاد این است که پایگاههای دادهای استاندارد و مرجع ایجاد کنیم. استاندارد به این معنا که دادهها در مورد تمامی بنگاهها باید با یک چارچوب واحد و مشخص و قابل استفاده تهیه شود. دوم اینکه این داده مرجع استفادههای مختلف شود، یعنی این پایگاه جامع صورتهای مالی که امروز ما افتتاح آن را در وزارت اقتصاد داشتیم، به ترتیب از چند بانک، بانک ملت، بانک صنعت و معدن و پست بانک که در مرحله اول اتصال به این سامانه پیدا کردهاند و قرار است به مرور از این سامانه استفاده کنند، تمام تسهیلات را در وهله اول از یک عددی به بالاتر و بعد همه تسهیلاتی که میدهند بر مبنای اطلاعات این سامانه استفاده میکنند. این سامانه توأمان به پایگاههای مالیاتی ما متصل میشود. یعنی همان دادهای که مالیات را پشتیبانی میکند، تسهیلات را هم پشتیبانی میکند و گام به گام تمام بنگاهها و تمام بانکها متصل میشوند و ما یک پایگاه مرجعی داریم برای اینکه بتوانیم بنگاه هایمان را ارزیابی کنیم.
سؤال: شما به سراغ بنگاهها میروید یا بنگاهها باید در این سامانه خوداظهاری داشته باشند؟
زمانیان: در این مرحله اول هر بنگاهی، البته این گام به گام درحال اجرا است، اول از اعداد بزرگ و بانکهای مشخص بعد به مرور توسعه پیدا میکند. بنگاهی که میخواهد تسهیلات بگیرد، به جای اینکه یک زونکن بزرگ به بانک ببرد، باید همه داده هایش را اینجا بارگذاری کند و دادها باید وارد شوند و نه اینکه عکسی بگذارند. بعضی از بانکها ممکن است دادههای حسابرسی شده بخواهند، همین جا در همین سامانه باید حسابرس معرفی شود و دادهها روی همین سامانه حسابرسی شوند و ما یک سامانهای خواهیم داشت که اطلاعات بنگاهها در آنجا حسابرسی شده است. حالا ممکن است این بنگاه بخواهد از ده بانک تسهیلات بگیرد، از یکی بخواهد ضمانت بگیرد، همه آنها به این پایگاه واحد رجوع میکنند. این چه فایدهای دارد، چه خاصیتی برای بنگاهها و مردم دارد، چه خاصیتی برای اقتصاد کشور و بانکها و نظام اقتصادی ما دارد.
سؤال: ظرف چه بازه زمانی تعریف کردهاید تا دادههای این سامانه تکمیل شود که بعد بهره برداری شود؟
زمانیان: گفتگویی که ما داشتیم از سه بانک شروع کردیم که این سه بانک یک قدم مثبتی خودشان برداشتند و شروع کردند. واقع داستان اینکه، چون من ترجیح دارم یک عدد و زمانی را نگوییم که بعداً به آن نتوانیم متعهد باشیم به ویژه اینکه شرایط کشور شرایط خاصی است. این فرآیند ماه به ماه توسعه پیدا میکند، امیدواریم در یکی دو سال آینده بتوانیم این جامعیت را به شکل کامل ایجاد کنیم.
سؤال: پس حداکثر زمان را ۲ سال برای تکمیل دادهها در این سامانه درنظر بگیریم؟
زمانیان: در مرحله اول این داده برای امور بانکی و تسهیلات بانکی است، گام بعد بحثهای مالیاتی است، گام بعد بحثهای بیمهای است، یعنی هرچقدر جلوتر برود پوشش بیشتری پیدا میکند و یک فرآیند درحال تکمیل خواهد بود. برای بنگاهها چه فایدهای دارد، شما یک بنگاه هستید، به بانک میروید، یک دادههایی از شما میخواهد، این دادهها ممکن است حسابرسی شده نباشد، این دادهها استاندارد نباشد، خیلی وقتها شما بنگاهی هستید که خیلی شرایط خوبی دارید، اما به دلیل اینکه یک سامانه مرجعی وجود ندارد، بانک به شما تسهیلات کافی نمیدهد. شما درگیر کاغذبازی میشوید، درگیر رفت و آمدهای مکرر به بانکها میشوید، مدارک متعددی که ممکن است بعضیها برای بانک قابل استناد یا غیر قابل استناد باشد، اینها همه کنار میرود و یک مرجع استانداردی شکل میگیرد. با این شفافیت قدرت دسترسی بنگاههای خوب به تسهیلات بانکی افزایش پیدا میکند. نکته مهمتر اینکه ما باید نظام تسهیلات دهی را از وثیقه محور به سمت اعتبار محور پیش ببریم. یعنی بنگاهی به بانک میرود، بانک میگوید وثیقه چه چیزی دارید، ممکن است آن بنگاه وثیقه کافی نداشته باشد، یک بنگاهی است که کیفیت و سوابق خوبی دارد، اما چون وثیقه کافی ندارد نمیتواند تسهیلات بگیرد. اما وقتی بر مبنای دادههای معتبر مالی بانک میروند، بنگاه را رصد میکنند و میبینند که آن بنگاه ۱۵ سال یک بنگاهی بوده است که خوب کار کرده است و جریان نقدی خوبی داشته است، بانک میگوید همینها برای من کافی است وقتی ۱۵ سال صورتهای مالی معتبری داشته است، بخاطر اعتبار آن راحتتر تهسیلات به آن پرداخت میکند. چه فایدهای برای حاکمیت دارد. ما به بنگاههای بدتسهیلات خوب میدهیم من نمیخواهم بگویم لزوماً فسادی اتفاق میافتد ولو خیلی هم امنیت باشد که واقعاً به درستی عمل کنیم وقتی اطلاعات ناقصی داریم نمیتوانیم به درستی عمل کنیم به یک بنگاه ضعیف تسهیلات زیاد میدهیم این بنگاهها تسهیلاتش را پس نمیده بانکها ضعیف میشوند نرخهای سود بالا میرود بانکهایی که ضعیف میشوند بعد چاپ پول و خلق پول اتفاق میافتد تورم ایجاد میشود و اساساً این مناسبات آسیب دیده اقتصادی کشور ما بخشیش به خاطر همین است که ما داده درستی برای حکمرانی اقتصادی کشور نداریم.
سوال: بنگاه را گفتید حاکمیت را گفتید مای مردم ازش چه استفادهای میبریم؟
زمانیان: اتفاق مشابهی که میافتد در واقع صورتهای مالی صرفاً مربوط به بنگاههای شرکتهای ثبت شده نیست بسیاری از کسب و کارهایی هم که توسط اشخاص حقیقی ثبت شدند اینجا مشمول هستند کسب و کارهایی که مالیات میدهند و به عنوان یک بنگاه به یک معنای حقیقی و اسم یک فرد ثبت شدند هم میتوانند استفاده کنند، اما در مورد خود افراد و خانوارهای شخصی که دیگر در کلاس بنگاهها و شرکتها نیستند سامانههای دیگری وجود دارد عرض کردم یک پروژه بسیار گسترده در وزارت اقتصاد است ما کار پوشه اقتصادی ایرانیان را داریم که سازمان مالیاتی این را تهیه کرده و الان در دسترس است و پروژههای دیگری که در مورد تک تک اجزای اقتصادی دقیقاً همین اتفاق دارد میافتد و من امیدوارم چند سال دیگر که ما نگاه میکنیم ببینیم واقعاً یک کشوری داریم که در آن شفافیت داده و اطلاعات درست حرف اول را در مدیریت اقتصادی کشور میزند.
سوال: ما در مورد سوال واحدهای آسیب و داریم از جنگ راجع به کارکرد و سوخت وکارت بانکی داریم، اما از یک سؤال مردم شروع کنیم خبر زیاد است راجع به افزایش مبلغ کالا برگ خیلی هم وقت هست که هم خبر میرسد که قراره افزایش پیدا کند هم مردم منتظر هستند که زمانی افزایش پیدا میکنند و به چه رقمی میرسد کی و چقدر و تا کی مردم منتظر باشند؟
زمانیان: در مورد گزاره دقیق گفتن بههر حال تا چیزی به نقطه تصویب نرسد حتماً من نمیتوانم چیزی را اعلام بکنم حالا نه بنده نه بقیه دستگاههای اقتصادی که حتی تولیگری مستقیمتری به نسبت این موضوع دارند اون چیزی که وجود دارد خواست و مستقیم آقای رئیسجمهور این بوده که برنامهریزی بکنند دستگاههای اقتصادی برای اینکه به ویژه اقشار هدف، اقشاری که نیازمندی جدیتری دارند و اقشار مستمند هستند حتماً برنامهریزی بکنیم که این اصلاح در مورد عدد کالابرگ و یارانه درموردشان اتفاق بیفتد.
سوال: یعنی قراره در مرحله بعد این ده دهک شاید تفاوتهای ایجاد کنند؟
زمانیان: بله تفاوتهایی ایجاد بکنند این هم بسته به منابعی هست که در اختیار دولت قرار میگیرد، ببینید خوب این هم از آثار جنگ بود و جنگ منابع کشور را تحت تاثیر قرار داد درآمدهای نفتی یک سری دیگر از منابع تحت تاثیر قرار گرفتند مسئله اصلی ما اولویت بندی منابع برای تامین کالاهای اساسی بود که خدا رو شکر خوب هم انجام شد و امروز ما در مورد اصل کالاهای اساسی و تامین در کشور مشکلی نداریم، اما این اتفاقات باعث شد که ما نیازمند یک بازنگریهایی در فرآیند بودجه باشیم همین بازنگری است که من عرض میکنم یک مقدار مسئله را در واقع نیازمند این میکند که ما جمعبندیهایی را در آینده انجام بدهیم و دقیقترش را بعداً اطلاع بدهیم.
سوال: بعدا یعنی کی؟
زمانیان: خیلی دور نیست در هفته آینده بالاخره باید تصمیمگیریها، برنامهریزیهایی قرار است انجام بشود و الان دارد انجام میشود به سرانجام برسد تکلیفی که خود وزارت اقتصاد معمولاً بنابر وظیفه سنتی خودش دارد بهعنوان تامین مالی این است که برآوردی بکند از میزان هزینههای مختلفی که ما به سناریوهای مختلف حمایتی نیاز داریم و اینکه چطور میتوانیم از منابع مختلف این کار را انجام بدهیم و در همین یکی دو هفته ما در وزارت اقتصاد چندین پیشنهاد را ناظر به کسب درآمدهای بیشتر برای انواع نیازهای بودجهای از جمله خود کالابرگ را تهیه کردیم به دولت ارائه کردیم که بسته به اولویت بندیهایی که حالا دولت و راس دولت تشخیص میدهد این منابع پیشنهادی در نیازهای اساسی و اولویتهای کشور استفاده بشود که یکی از نیازها به تاکید شخص آقای رئیسجمهور اصلاح کالا برگ است که انشاءالله عرض میکنم حالا دقیقتر از این را باید تصمیمگیری بشود و مصوب بشود اون وقت اعلام بشود.
سوال: در عددی که الان دریافت میکنند همه مردم که تغییری ایجاد نمیشود همه مردم میگیرند ولی؟
زمانیان: منطقا بله هر اتفاقی که میافتد ناظر به افزایش درواقع یارانه هست.
سوال: ممکن است افزایشها برای دهکهای خاصی باشد؟
زمانیان: بله، ما به هر حال در شرایطی هستیم.
سوال:ولی همه به لحاظ اقتصادی متاثر از جنگ و افزایش قیمتها هستیم؟
زمانیان: بله ببینید ترجمه این شرایط برای افراد مختلف متفاوت است یک سری افراد به هر حال در این شرایط ممکن سفر کمتر بروند، یک عده ممکن است مصرف کالاهای لوکس شان کمتر بشود خوب اینها مسئله معیشت ندارند عقل حکم میکند ما این منابع در واقع موجود را با اولویت بخشهایی استفاده بکنیم که نیاز معیشتی گستر دهتر دارند.
سوال: آقای دکتر زمانیان واحدهای آسیب دیده از جنگ، واحدهای صنعتی و واحدهای تولیدی کشور مجموعه برنامهریزیهای حمایتی که وزارت اقتصاد برای اونها دارد شروع شده؟
زمانیان: بله ببینید خوب بنگاههایی که متاثر از جنگ بودند دو دسته بودند بنگاههایی که مستقیماً مورد اصابت قرار گرفتهاند بیش از همه دستگاههای تخصصی مثل وزارت صنعت و معدن، وزارتهای تولیدی که مرتبط با این هستند وظیفه مواجهه با این بنگاهها را برعهده گرفتند بههر حال اینها ذیل دستگاههای مختلف هستند و برنامهریزی برای بازسازی اونها را دستگاههای متولی برعهده گرفتند در اینجا وزارت امور اقتصاد و دارایی باز بنابر آن وظیفه اصیل خودش بیشتر مسئله تامین مالی این بنگاهها را در پشتیبانی میکند ما ابزارهای مختلفی داریم در طیف گستردهای از وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند ابزارهای ما در سازمان سرمایهگذاری در مجموعه بورس در شبکه بانکی همه اینها ابزارهای تامین مالی هستند بسته به اینکه این شرکتها چطور آسیب دیدند بعضی از اینها نیازمند صندوقهای پروژه در بورس هستند بعضی از اینها نیازمند انتشار اوراق هستند بعضیها تسهیلات بانکی میگیرند یک قرارگاه مشخصی به دستور وزیر اقتصاد در وزارتخانه ایجاد شده که این تکلیف در که بسته به نوع حمایتهای مورد نیاز در تامین مالی بنگاههای آسیب دیده برای آنها برنامهریزی کند و با دستگاههای اصلی متولی هماهنگی کند.
سوال: اطلاعات را الان دریافت کردید؟
زمانیان: الان لیست بنگاههای آسیبدیده کاملاً اینها دریافت شده میزان آسیبی که دارند یه گروه دیگه را از بنگاهها هستند که اینها لزوماً آسیب مستقیم ندیدهاند مثل بنگاههایی که متاثر از جنگ هستند همین یک توافق ما در چند روز گذشته با وزارت میراث داشتیم که در مورد حوزه گردشگری بسیاری از هتلها، بسیاری از مجموعه گردشگری و یا صنایع دستی به دلیل کاهش سفرها آسیب غیرمستقیم دیدند ما اتفاقاً وظیفه جدیتر ما در مورد وضعیت اقتصاد این بخش از بنگاهها هستند یه کاری که در اینجا شروع شده از چند ماه اول اطلاعرسانی اش هم انجام شده تسهیلات حفظ اشتغال بود که ما تا این لحظه که خدمت شما عرض میکنم حدود پانصد و پنجاه هزار نفر از شاغلین این بنگاههای متاثر از جنگ مشمول حمایت تسهیلاتی قراگرفتند توافقنامهای با چند تا از وزارتخانهها یا امضا شده و در دست امضا است که ما این تسهیلات را توسعه بدهیم به حوزههای کسب و کاری مختلفی که اینها متاثرین از جنگ هستند بههرحال در حوزه آسیبدیده مستقیم تعداد بنگاه محدود است حدود سه هزار بنگاه هستند که اینها به نوعی مستقیماً آسیب از جنگ دیدند، اما بنگاههای متاثر از جنگ خیلی بیشترند و شناسایی اینها و کمک به اینها هم پیچیدگیهای بیشتری دارد ما یک داشتبردی تهیه کردیم بعضی از اینها نیازمند حمایتهای مالیاتی هستند بعضی نیازمند معافیتهای گمرکی هستند بعضیها مواعید مالیاتی و گمرکی شان معوق بشود بعضی نیازمند پرداخت مستقیمند بعضی نیازمند این است که از در واقع بخش مالی ابزارهای مالی در اختیار آنها قرار بگیرد و این مجموعه کارگروه و قرارگاهی که عرض کردم در وزارت امور اقتصاد و دارایی از وظیفه این را دارد که در تعامل با دستگاه بخشی متناسب با گروه متاثر از جنگ ابزارهای تامین مالی و ابزارهای حمایتی را تهیه بکند و به بنگاه معرفی کند خوب خیلی از بنگاها تا این لحظه مشمول بودند و حمایت هم شدند هرچند میدانم که خیلی از بنگاهها وقتی سؤال کنید هنوز اساساً در معرضش قرار نگرفتند به خاطر اینکه به هرحال طیف بنگاههای متاثر از جنگ طیف گستردهای بودند انواع و اقسام بنگاهها در استانهای مختلف به انحای مختلف متاثر از این اتفاق بودند.
سوال: این قرارگاههایی که اشاره کردید در استانها فعالند؟
زمانیان: ببینید بعضی از حمایتهای ما متمرکز است مثل حمایتهایی که روی سامانه کات سامان کارآفرینی و اشتغال داریم انجام میدهیم اینها متمرکز هستند ما هر بنگاهی که در اولویت ما باشد مشمول این حمایت است اینجا خیلی نیاز به رجوع استانی ندارد با این حال هر جا استانها که منظورم از استانها ادارات در واقع ادارات اقتصاد و دارایی و استانداریها تشخیص میدهند معرفی بکنند او هم در اولویت قرار میگیرد هر جا استانداریها یا استانها مشخصاً رجوع کنند برای حمایت از بنگاههایی که آسیب مستقیم دیدند ما بهشکل مستقیم وارد گفتوگو میشویم ابزار هایمان را در اختیار آنها قرار میدهیم یک عرض میکنم طیف گسترده و سبد گستردهای از اینها هست که بخش قابل توجهاش تا به امروز پیش رفته و بخشیهای هم کماکان در فرایند انجام قرار دارد. ما کار گروه متمرکزی امروز در وزارت اقتصاد به این موضوع در حال پرداختن هستند.
سوال: انتقال کارت سوخت به کار بانکی به کجا رسید قرار بود از اول تیر یک تاریخهایی منتشر شد؟
زمانیان: بله این قرار بود در اسفندماه در واقع رونمایی بشود به دلیل جنگ به تعویق افتاد که در اردیبهشت ماه مجدداً در دستور کار وزارت اقتصاد گرفت و این هم بخشی از اون پروژه حکمرانی داده محور هست که ما دادههای مصرف انرژی را در واقع بتوانیم شفاف کنیم بعد از جنگ به هر حال ملاحظات امنیت شبکه مقدار جدیتر شده از ما خواستند اون سامانههایی را که طراحی کریم یکبار دیگر در واقع مورد تست قرار بدهیم و تستهای فنی در موردش انجام بشود که همین روزها در حال انجام است و در طول این هفته و هفته بعد اولین اجرای این آزمایشی طرح که اصطلاحا میگوییم تست سرد این سامانهها هست انشاءالله به فضل خدا انجام میشود و دو سه مرحله اینها تستهای آزمایشی دارد که در طول این چند مرحله که عرض میکنم از همین هفته آینده شروع میشود البته اینکه میگویم تستهای اولیه فعلاً مردم مواجه نمیشوند در مورد خیلی گروههای منتخب و محدودی این تست انجام میشود و فکر میکنم در عرض یکی دو ماه آینده انشاءالله که هم آن تاییدهای امنیت شبکه گرفته بشود و همه تستهای آزمایشی انجام شود ما بتوانیم رونمایی این را به شکل گسترده در کشور داشته باشیم.
سوال: ما، چون شما معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصاد وزیر محترم اقتصاد هست که یک دقیقه پایانی را بسپریم دست تان که از مهمترین تصمیمگیریهای اقتصادی برای معیشت مردم هم بگویید؟
زمانیان: ببینید اولویت اول دوم و سوم ما در دولت در مورد معیشت تامین کالاهای اساسی بود، چون اولویت مهم دشمن این بود که مسیرهای تامین را قطع بکند برنامهریزی خیلی جدی انجام شده تمام مسیرهای بسته شده و تحت محاصره برنامهریزی اش برای جایگزینی با مسیرهای دیگر انجام شد، اما به هر حال عرض میکنم، چون صادقانه باید بگویم این یک افزایش هزینهای را در تامین برای کشور ما به دنبال داشته که مردم شاهدش بودند و داریم تلاش میکنیم به هر حال که جبران بکنیم انشاءالله ولی خوب یه بخشیش هم بههرحال طبیعت این اتفاق است که رخ داده و انشاءالله که بتوانیم در اسرع وقت جبران کنیم.