صد‌ها نفر در مرکز استکهلم پایتخت سوئد علیه حملات رژیم صهیونیستی به سرزمین‌های فلسطینی و لبنان تظاهرات کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این تظاهرات از سوی چند گروه جامعه مدنی در میدان «اودنپلان» سازماندهی و برگزار شد و معترضان حملات اسرائیل به کرانه باختری و لبنان را محکوم کردند.

معترضان بنر‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «در غزه کودکان کشته می‌شوند»، «مدارس و بیمارستان‌ها بمباران می‌شوند»، «حملات به لبنان را متوقف کنید» و «به کمبود مواد غذایی پایان دهید.»

آنها همچنین خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه شده و از سوئد خواستند که فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.

شماری از ایرانی‌ها نیز در این تظاهرات شرکت و به سیاست‌های آمریکا و اسرائیل اعتراض کردند.

آمار کلی شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به حدود ۷۳ هزار و شمار مجروحان هم به بیش از ۱۷۳ هزار نفر افزایش یافته است.

این در حالی است که کرانه باختری نیز مورد یورش و حملات مکرر رژیم صهیونیستی و شهرک‌نشینان صهیونیست قرار گرفته است.

علاوه بر این، رژیم صهیونیستی به لبنان و ایران حمله کرده است. این اقدامات با چراغ سبز یا مشارکت آمریکا انجام شده است.