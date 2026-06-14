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صدها نفر در مرکز استکهلم پایتخت سوئد علیه حملات رژیم صهیونیستی به سرزمینهای فلسطینی و لبنان تظاهرات کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این تظاهرات از سوی چند گروه جامعه مدنی در میدان «اودنپلان» سازماندهی و برگزار شد و معترضان حملات اسرائیل به کرانه باختری و لبنان را محکوم کردند.
معترضان بنرهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «در غزه کودکان کشته میشوند»، «مدارس و بیمارستانها بمباران میشوند»، «حملات به لبنان را متوقف کنید» و «به کمبود مواد غذایی پایان دهید.»
آنها همچنین خواستار توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه شده و از سوئد خواستند که فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند.
شماری از ایرانیها نیز در این تظاهرات شرکت و به سیاستهای آمریکا و اسرائیل اعتراض کردند.
آمار کلی شهدای جنگ نسلکشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به حدود ۷۳ هزار و شمار مجروحان هم به بیش از ۱۷۳ هزار نفر افزایش یافته است.
این در حالی است که کرانه باختری نیز مورد یورش و حملات مکرر رژیم صهیونیستی و شهرکنشینان صهیونیست قرار گرفته است.
علاوه بر این، رژیم صهیونیستی به لبنان و ایران حمله کرده است. این اقدامات با چراغ سبز یا مشارکت آمریکا انجام شده است.