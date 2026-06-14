کره شمالی در واکنش به مذاکرات اخیر آمریکا و کره جنوبی درباره بازدارندگی هسته‌ای اعلام کرد: موضوع خلع سلاح هسته‌ای به‌طور برگشت‌ناپذیر پایان یافته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اظهارات بی‌معنای آمریکا و نیرو‌های تابع آن علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره و همکاری آنها در ایجاد تهدید هسته‌ای علیه این کشور، هرگز نمی‌تواند بر جایگاه برگشت‌ناپذیر جمهوری دموکراتیک خلق کره به‌عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای تاثیر بگذارد.»

او افزود: «موضوع خلع سلاح هسته‌ای به‌طور برگشت‌ناپذیر و نهایی خاتمه یافته است.»

هفته گذشته، مقام‌های آمریکا و کره جنوبی در نشست‌هایی در سئول، در چارچوب «گروه مشورتی» درباره تقویت بازدارندگی هسته‌ای و آمادگی در مقابل برنامه تسلیحاتی روبه‌گسترش کره شمالی گفت‌و‌گو کردند.