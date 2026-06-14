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دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل درباره وخامت سریع اوضاع در سراسر غزه و کرانه باختری هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، این سازمان در جدیدترین آمار خود درباره وضع کرانه باختری اشغالی و نوار غزه اعلام کرد: بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، یکسوم داروهای ضروری در کرانه باختری دیگر موجود نیست.
سازمان ملل همچنین گزارش داده که از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۱ هزار عمل جراحی به تعویق افتاده است.
بنا بر اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون، بیش از هزار حمله شهرکنشینان اسرائیلی در کرانه باختری منجر به تلفات جانی یا خسارت به اموال شده است. در نتیجه این خشونتها، بیش از ۲۲۰۰ فلسطینی به اجبار آواره شدهاند.
این سازمان همچنین تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد فلسطینیان در غزه برای تامین آب به تانکرهای آبرسان وابسته هستند، اما «کمبود منابع مالی این تامین آب را در معرض خطر قرار داده است.»