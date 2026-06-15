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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز دوشنبه بیست و پنجم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
سمنان:
- خیابان حکیم الی ۲۷ الی ۳۳ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
گرمسار:
- خیابان رجایی شمالی حدفاصل کوچه شهید حمیدرضا عرب الی خیابان موسی صبور، خیابان شهیدکاشی حدفاصل کوچه گل بار ۳ الی خیابان اندیشه از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
-خیابان شهید فلاحی حدفاصل خیابان نواب صفوی الی خیابان موسی صبور از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر