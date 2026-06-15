به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

سمنان:

- خیابان حکیم الی ۲۷ الی ۳۳ از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

گرمسار:

- خیابان رجایی شمالی حدفاصل کوچه شهید حمیدرضا عرب الی خیابان موسی صبور، خیابان شهیدکاشی حدفاصل کوچه گل بار ۳ الی خیابان اندیشه از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

-خیابان شهید فلاحی حدفاصل خیابان نواب صفوی الی خیابان موسی صبور از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر