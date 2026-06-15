پخش زنده
امروز: -
جشنواره ملی بازیهای بومی محلی به میزبانی شهر حنا سمیرم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست دفتر توسعه ورزشهای روستایی و عشایری وزارت ورزش و جوانان گفت: در این جشنواره ۲۸ تیم از استانهای مختلف کشور حضور داشتند.
محمود رضا امیاری افزود: تیمهای شرکت کننده در رشتههای دال پلان، حمل اجسام، هفت سنگ، ورزشهای قدرتی سرعتی حمل اجسام، رشته کورن هول، دوز حرکتی و دیگر رشتههای مربوط به بازیهای بومی محلی با هم رقابت میکنند.
رحیم کریمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیزگفت: برگزاری جشنوارههای بومی محلی علاوه بر ایجاد روحیه شور و نشاط اجتماعی وحدت و همدلی را بین اقوام محکمتر و استوارتر میکند.
ابوالفتح بهرامیان شهردار شهر حنا هم گفت: در این جشنواره علاوه بر برگزاری بازیهای بومی محلی بیش از ۲۰ نمایشگاه از صنایع دستی و محصولات شهرستان سمیرم برپا و عرضه شده است.
در این جشنواره تیم استان فارس، شهرستان سمیرم و استان خوزستان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.
شهر حنا در فاصله ۳۰ کیلومتری شرق سمیرم واقع شده است.