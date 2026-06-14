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دوره ضمن خدمت حمایتهای روانی در شرایط بحران برای کارکنان هلال احمر در شهرستانهای داراب و زرین دشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان داراب گفت: دوره آموزشی حمایتهای روانی در شرایط جنگی با حضور ۱۰ نفر از کارکنان جمعیت هلال احمر شهرستان داراب و زرین دشت در سالن اجتماعات این شعبه برگزار شد.
محمود حیدری افزود هدف از اجرای این دوره را افزایش آمادگی نیروهای عملیاتی و کارکنان در مواجهه با شرایط بحرانی عنوان کرد و گفت: ارائه خدمات روانی و حمایتی به آسیبدیدگان در حوادث و بحرانها از جمله مأموریتهای مهم هلالاحمر است و ارتقای دانش و مهارت کارکنان در این حوزه ضرورت دارد.
حیدری ادامه داد: شرکتکنندگان در این دوره با مباحثی از جمله مدیریت فشارهای روانی، اصول حمایتهای روانی ـ اجتماعی، شیوههای برخورد با افراد آسیبدیده و راهکارهای تقویت تابآوری در شرایط اضطراری آشنا شدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان داراب در ادامه بر تداوم برگزاری دورههای تخصصی و آموزشی به منظور افزایش توان پاسخگویی و ارائه خدمات مؤثر به جامعه تأکید کرد.