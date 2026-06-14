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مرحله جدید تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی جی اصفهان با سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان، مرحله جدید تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی جی با صرف هزینهای با بیش از دو هزار میلیارد ریال و با هدف بهبود فرایند عملکرد و افزایش ظرفیت تصفیه، به بهرهبرداری رسید.
این طرح شامل نصب و راهاندازی تجهیزاتی مانند چربیگیر، متعادلساز و استخر ذخیره اضطراری است. راهاندازی این تأسیسات نوین، گامی مؤثر در جهت ارتقاء فرایند تصفیه فاضلاب صنعتی و افزایش چشمگیر ظرفیت تصفیهخانه شهرک صنعتی جی محسوب میشود.