به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابر اعلام اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان، مرحله جدید تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی جی با صرف هزینه‌ای با بیش از دو هزار میلیارد ریال و با هدف بهبود فرایند عملکرد و افزایش ظرفیت تصفیه، به بهره‌برداری رسید.

این طرح شامل نصب و راه‌اندازی تجهیزاتی مانند چربی‌گیر، متعادل‌ساز و استخر ذخیره اضطراری است. راه‌اندازی این تأسیسات نوین، گامی مؤثر در جهت ارتقاء فرایند تصفیه فاضلاب صنعتی و افزایش چشمگیر ظرفیت تصفیه‌خانه شهرک صنعتی جی محسوب می‌شود.