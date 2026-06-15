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رئیس گروه طرحهای آبرسانی شرکت آب منطقهای گیلان گفت: در پی بازنگری سند جامع آب آشامیدنی، ۵۰ طرح آب رسانی برای تامین نیاز آبی واقعی با احتساب رشد جمعیت در استان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نغمه حسینی، رئیس گروه طرحهای آبرسانی شرکت آب منطقهای گیلان گفت: با بررسی روند مهاجرت و افزایش جمعیت استان و بازنگری سند جامع آب آشامیدنی استان، ۵۰ طرح آبرسانی برای تامین نیاز آبی واقعی در مناطق مختلف گیلان اجرا شد.
رئیس گروه طرحهای آبرسانی شرکت آب منطقهای گیلان افزود: این طرحها در ۶ منطقه شامل شرق دور (رودسر و املش)، شرق نزدیک (لنگرود، لاهیجان، سیاهکل و آستانه اشرفیه)، مرکزی (رشت، انزلی و خمام)، سامانه آبرسانی دیورش (رودبار)، غرب دور (رضوانشهر، ماسال و انزلی) و آستارا اجرا شدهاند.
نغمه حسینی گفت: تصفیهخانه بهارستان، تصفیهخانه طوللات و مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی مجاور آن، بخش اول تصفیهخانه بزرگ رشت، رینگ لاهیجان، مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آستانه اشرفیه، تکمیل آبرسانی شهر سیاهکل، حفر و تجهیز چاههای رضوانشهر و پرهسر، حفر و تجهیز چاه فلمن و تکمیل خطوط آبرسانی شهر تالش از جمله طرحهایی است که اجرا و به شرکت آب و فاضلاب استان تحویل داده شد.
وی با اشاره به طرحهای آبرسانی در حال اجرا در گیلان، گفت: ساخت آبگیر چلوند و اجرای بخشی از خط انتقال لوندویل، خط انتقال آب خمام - خشکبیجار- لشتنشا، خط انتقال از سد دیورش تا شهرهای توتکابن و رستمآباد از جمله طرحهای در دست اجرا در استان است.
رئیس گروه طرحهای آبرسانی شرکت آب منطقهای گیلان گفت: بازنگری سند جامع آب آشامیدنی استان در افق ۱۴۳۰، گامی اساسی برای تطابق نیاز آبی با واقعیتهای رشد جمعیتی و گردشگری گیلان است که زمینه به روزرسانی برای اجرای طرحهای آب رسانی در آینده را فراهم خواهد کرد.