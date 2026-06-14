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یک خودرو پژو ۴۰۵ حامل مواد خوراکی قاچاق در شهرستان بندر انزلی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس اعلام کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۴ منطقه آزاد، حین پایش خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک شده و برای بررسی بیشتر با رعایت موازین و حقوق شهروندی آن را متوقف کردند.
در بازدید و بررسی از این خودرو انواع شکلات و آدامس و نوشیدنیهای قاچاق بدون مجوز کشف شد.
ارزش کالاهای کشف شده طبق نظر کارشناسان ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شد.
متهم ۲۳ ساله در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.