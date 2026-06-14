به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این نمایشگاه ۱۰ هنرمند و تولیدکننده محلی در رشته‌های معرق و منبت چوب، سرمه‌دوزی، عروسک‌دوزی، گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، تراش سنگ و تولید عرقیات گیاهی محصولات خود را عرضه کرده‌اند.

این نمایشگاه تا ۲۷ خرداد دایر است.