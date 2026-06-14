به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: این نیروگاه در فضایی به مساحت ۵۰۰ متر مربع بر روی سقف مجموعه سرای سالمندان امین بروجن احداث شده است.

عبدالعلی ارژنگ افزود: برای اجرای این طرح اعتباری افزون بر ۷۲ میلیارد ریال هزینه شده است.

به گفته وی درآمد حاصل از این نیروگاه به طور کامل صرف تأمین هزینه‌های جاری، توسعه خدمات رفاهی و ارتقای امکانات سرای سالمندان امین بروجن خواهد شد.