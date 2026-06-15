طرح انضباط ترافیکی در آبادان و خرمشهر اجرا شد و وسایل نقلیه متخلف روانه توقفگاه شدند.

توقیف، ۳۹ وسیله نقلیه متخلف در راستای اجرای طرح انضباط رفت و آمد خودرویی در آبادان

توقیف، ۳۹ وسیله نقلیه متخلف در راستای اجرای طرح انضباط رفت و آمد خودرویی در آبادان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، فرمانده انتظامی آبادان از اجرای طرح آرامش و انضباط رفت و آمد خودرویی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رمضان گوروئی گفت: در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و برخورد قاطع با هنجارشکنان اجتماعی و ترافیکی، طرح ارتقای انضباط اجتماعی و ترافیکی با تلاش ماموران انتظامی شهرستان آبادان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود:این اقدام با هدف افزایش امنیت عمومی و کاهش تخلفات و با هدف برخورد با رفتار‌های پرخطر و قانون‌گریزی رانندگان اجرا شد، پلیس ۳۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را توقیف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان تصریح کرد: وسایل نقلیه توقیف شده شامل؛ ۱۲ دستگاه خودرو و ۲۷ دستگاه موتورسیکلت بوده است که به دلیل تخلفاتی همچون پلاک مخدوش، فقدان پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، رانندگی در حالت غیر طبیعی و انجام حرکات نمایشی و مخاطره‌آمیز که موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، به توقفگاه منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: پلیس با هرگونه اقدام که آرامش شهروندان را مختل کند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر هم اظهار داشت: با توجه به گزارش شهروندان خرمشهری از ایجاد مزاحمتِ برخی رانندگان وسایل نقلیه متخلف و هنجارشکن، طرح ترافیکی از سوی پلیس راهور خرمشهر به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ۱۵ دستگاه خودرو و ۸ دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و همچنین یک راننده در حالت غیرطبیعی دستگیر شد که ضمن اعمال قانون، متهم به مرجع قضائی تحویل داده شد.