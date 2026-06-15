به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر با اشاره به نقش خوزستان در تولید محصول راهبردی گندم گفت: در سالی که گذشت در خرمشهر هفده هزار هکتار اراضی به کشت محصولات پاییزه اختصاص یافت که با رعایت اصول فنی برای بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک همراه بوده است.

حسن دشتی نژاد همچنین با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان برای کشت گیاهان تابستانه در نظر گرفته شده است افزود: ۲۰ هکتار توسعه و جایگزینی نخیلات اجرایی شده و و یکصد و پنجاه هکتار باغ‌ها هم با حذف درختان پیر و کم بازده نوسازی شده است.

ترویج آموزش‌های کشاورز‌ان بویژه زنان روستایی و مبارزه با آفات و بیماری‌ها حدودا دو هزار و دویست نفر روز به ثبت رسیده و و این روند ادامه دارد.

وی این را هم تاکید کرد: که سال گذشته در حوزه کشاورزی خرمشهر برای حدود یکصد و بیست نفر مستقیم اشتغال زایی شده است و تقریبا حدود سیصد نفر هم غیر مستقیم شاغل شده اند.