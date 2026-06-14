به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان جهرم گفت: آیین تجلیل از ۱۱۰ دانش آموز برتر چهل و چهارمین دوره مسابقات دانش آموزی قرآن، عترت و نماز ، در رشته‌های حفظ، ترتیل، صوت و لحن، تفسیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام، اذان، انشای نماز، مداحی و دعاخوانی در جهرم برگزار شد.

سروری افزود: مسابقات نهایی استانی پس از پایان آزمون‌های درسی دانش آموزان در شیراز برگزار می‌شود.

او در پایان گفت: امسال جهرم میزبان مرحله نیمه نهایی استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز در سال ١۴٠۵ بود.