محققان مرکز ترویج و توسعه کشاورزی هراز با اجرای سامانه هوشمند شالیزار، امکان پایش و مدیریت مزارع برنج را از طریق تلفن همراه برای کشاورزان فراهم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز گفت: ستاد هوشمندسازی وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین سایت هوشمندسازی شالیزار کشور نیز در مرکز ترویج و توسعه هراز راه‌اندازی شده است.

محمد کارگران افزود: در این سامانه، داده‌های مختلف از سطح شالیزار جمع‌آوری و بر اساس الگوریتم‌های تعریف‌شده تحلیل می‌شود تا توصیه‌های مدیریتی لازم در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش داده‌های هواشناسی در این فرآیند اظهار کرد: اطلاعات به‌دست‌آمده از ایستگاه‌های هواشناسی به همراه داده‌های مربوط به طول دوره رشد برنج مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس آن توصیه‌های تخصصی برای مدیریت مزرعه ارائه می‌شود.

رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز تصریح کرد: تمامی اطلاعات این سامانه از طریق تلفن همراه در دسترس بوده و کشاورزان می‌توانند وضعیت مزارع خود را به‌صورت لحظه‌ای مدیریت و پایش کنند.

کارگران با بیان اینکه نصب یک ایستگاه هواشناسی در هر ۱۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری امکان بهره‌گیری از این فناوری را فراهم می‌کند، گفت: توسعه این زیرساخت‌ها می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری تولید و کاهش هزینه‌های کشاورزی داشته باشد.

وی افزود: پمپ‌های آب کشاورزی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان برق در بخش کشاورزی هستند و شالیکاران برای تأمین آب مورد نیاز مزارع خود حدود سه ماه در سال به‌صورت مداوم از این تجهیزات استفاده می‌کنند؛ از این رو مدیریت هوشمند مصرف آب و انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز خاطرنشان کرد: این سامانه اطلاعاتی نظیر دمای هوا، رطوبت هوا، دما و رطوبت خاک، شوری خاک و میزان اسیدیته (pH) خاک را به‌صورت مستمر پایش و تحلیل می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با دقت بیشتری انجام شود.

گزارش از دیوارگر