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بانوان بسیجی در شهرستان بیضا ، ۷۵ هزار قرص نان محلی برای رزمندگان جنگ تحمیلی سوم پخت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول گروه جهادی رضوان و هماهنگی پشیتبانی دفاع مقدس در شهرستان بیضا گفت: با هدف کمک و حمایت از رزمندگان جنگ تحمیلی سوم، جبهه مقاومت با همکاری و مشارکت جمعی از خیرین، ۱۰ تن آرد برای تهیه نان جمع آوری کرد.
زارع افزود: با همکاری جمعی از بانوان بسیجی عضو گروههای جهادی ۷۵ هزار قرص نان محلی تیری برای رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت تحویل قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی سپاه این شهرستان شد.
او در پایان بیان کرد: تاکنون و چندین بار به همت گروههای جهادی شهرستان بیضا علاوه بر پخت نان محلی انواع مواد خوراکی به صورت کنسروی و خشکبار برای رزمندگان جنگ تحمیلی سوم تهیه شده است.