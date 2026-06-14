پخش زنده
امروز: -
همایش پیرغلامان حسینی با حضور خادمان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام در شهرستان مهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی با حضور خادمان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، همایش پیرغلامان حسینی در مرکز اسلامی فاطمیه شهرستان مهر برگزار شد.
در این مراسم که با هدف تجلیل از نقش پررنگ خادمان در ترویج فرهنگ عاشورا برگزار شد، بیش از ۲۰۰ نفر از متولیان حسینهها، رؤسای هیئتهای عزاداری، تعزیهخوانان و دلسوختگان مکتب حسینی از بخشهای مرکزی و وراوی حضور داشتند.