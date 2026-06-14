جانشین فرمانده انتظامی استان قم از کشف ۱۷۴ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های قم و کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ نصیری گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با انجام اقدامات اطلاعاتی پلیس استان کهگیلویه و بویراحمد موفق شدند از جابجایی یک محموله مواد مخدر به صورت شوتی مطلع شدند بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قم قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه با هماهنگی قضائی، مأموران به محور‌های مواصلاتی از سمت کاشان اعزام و پس از شناسایی خودرو، با تیراندازی، وسیله نقلیه متوقف و راننده نیز با پیاده شدن از خودرو اقدام به فرار کرد، که با تلاش مأموران دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم گفت: در بازرسی از خودرو، ۱۷۴ کیلو و ۱۵۰ گرم تریاک در قالب ۱۲۹ بسته و همچنین یک بسته حشیش به وزن یک کیلو و ۵۰ گرم کشف که در نهایت متهم به همراه پرونده متشکله تحویل مرجع قضائی استان شد.