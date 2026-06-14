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بابک کایدان، نویسنده سریال «صفا با خانواده» گفت: این سریال با نگاهی انسانی و در قالب یک کمدی اجتماعی، زندگی یک خانواده ایرانی از طبقه متوسط رو به پایین را در مواجهه با مشکلات اقتصادی و اتفاقات غیرمنتظره به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بابک کایدان، نویسنده سریال «صفا با خانواده»، در گفتوگویی درباره روند شکلگیری این مجموعه بیان کرد: ایده اولیه این سریال مردادماه سال گذشته و با الهام از خبری که در فضای مجازی فراگیر شده بود، شکل گرفت؛ خبری درباره فردی که برای دزدی وارد مکانی میشود، اما بهطور اتفاقی با یک کارگاه پهپاد مواجه شده و در ادامه با پلیس تماس میگیرد.
وی با اشاره به جذابیت دراماتیک این ایده افزود: همزمان با طرح این ایده، تلویزیون و گروه تولید نیز در پی ساخت مجموعهای کمدی برای ایام عید بودند تا فضایی مفرحتر برای مخاطبان فراهم شود. از همین رو، بررسیها برای تبدیل این طرح به یک سریال آغاز شد.
کایدان درباره رویکرد اصلی «صفا با خانواده» گفت: تلاش ما این بود که یک طنز اجتماعی با محوریت مسائل اقتصادی مردم و فارغ از هر نوع نگاه سیاسی یا جناحی شکل بگیرد.
در این سریال، زندگی خانوادهای روایت میشود که در دل مشکلات اقتصادی روزگار میگذراند و درگیر موقعیتهایی میشود که بخشی از آن به شرایط خاص و بحرانهای اجتماعی نیز گره میخورد.
نویسنده این مجموعه با تأکید بر نگاه همدلانه اثر ادامه داد: هدف ما این بود که مخاطب بتواند با این خانواده ارتباط برقرار کند و آنها را از جنس زندگی واقعی مردم بداند؛ حتی اگر با برخی تصمیمهایشان موافق نباشد.
وی درباره روند نگارش فیلمنامه توضیح داد: از مرداد و شهریور، کار اصلی روی قصه، شخصیتپردازی و گسترش داستان آغاز شد و همزمان با تولید نیز نگارش فیلمنامه ادامه داشت، بهطوری که حدود هفت تا هشت قسمت در فرآیند تولید و نگارش بهصورت همزمان پیش میرفت.
کایدان با اشاره به شخصیت محوری سریال اظهار کرد: شخصیت اصلی، پدر خانواده است؛ مردی از طبقه متوسط رو به پایین که خانوادهاش را دوست دارد، اما فشارهای اقتصادی او را به موقعیتی میرساند که حتی به دلهدزدی فکر میکند.
در طراحی این شخصیت تلاش کردیم به جای قضاوت، او را بفهمیم و واقعیت زندگیاش را روایت کنیم.
وی درباره مسیر داستان افزود: این شخصیت در ادامه با موقعیتی عجیب روبهرو میشود و پس از مواجهه با یک پهپاد، ماجرا وارد فاز تازهای میشود؛ مسیری که به تدریج لحن قصه را از صرف طنز به موقعیتهایی جدیتر و پرتعلیقتر نزدیک میکند.
نویسنده «صفا با خانواده» درباره همکاری با بازیگران نیز گفت: از ابتدا تلاش کردیم بازیگران در شکلگیری شخصیتها نقش داشته باشند و اگر پیشنهادی دارند، در روند کار مطرح کنند. بهویژه در مورد نقش اصلی که احمد مهرانفر آن را ایفا میکند، این همراهی از ابتدا وجود داشت و حتی برخی ویژگیهای زبانی و لهجه کاراکتر نیز متناسب با ظرفیتهای بازیگر طراحی شد.
وی همچنین با اشاره به ساختار خانوادگی سریال تصریح کرد: برای ما مهم بود که در این خانواده، نسلهای مختلف در کنار هم حضور داشته باشند؛ از بزرگترها تا جوانترها. به همین دلیل، شخصیتهایی با تفاوتهای نسلی و فکری در کنار هم قرار گرفتهاند تا تعامل و تقابل طبیعیتری شکل بگیرد.
در این میان، شخصیت نسل جوان نیز با جهان فناوری، هوش مصنوعی و ابزارهای نوین ارتباطی پیوند دارد.
کایدان درباره مهمترین چالش نگارش این سریال گفت: دشوارترین بخش کار، حفظ تعادل میان طنز و روایت جدی بود. باید داستان بهسرعت برای مخاطب جذاب میشد، خانواده بهدرستی معرفی میشد و در عین حال، باورپذیری قصه و لحن اجتماعی آن نیز حفظ میشد.
وی افزود: همزمانی تولید این سریال با برخی وقایع واقعی کشور، فرآیند ساخت را پیچیدهتر کرد و حتی در مقاطعی باعث توقف روند تولید شد. همین مسئله سبب شد این مجموعه به پخش ایام عید نرسد و زمان نمایش آن به موعد دیگری موکول شود.
کایدان در پایان تأکید کرد: «صفا با خانواده» برای او و گروه سازنده، تجربهای متفاوت بوده است؛ مجموعهای که در دل شرایطی غیرقابل پیشبینی تولید شده و میکوشد تصویری ملموس از زندگی مردم را در قالب طنز اجتماعی پیش روی مخاطب قرار دهد.