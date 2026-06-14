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توانخواهان بوشهری در جشنواره «طعم امید ۶» با راهیابی ۳ نفر از برگزیدگان این رقابت به مرحله منطقهای (به میزبانی استان فارس) خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون گردشگری و سرمایهگذاری استان گفت: این رویداد با هدف تقویت مهارتآموزی، افزایش خودباوری و ایجاد نشاط اجتماعی در میان جامعه هدف، با مشارکت ادارهکل بهزیستی استان بوشهر و به میزبانی هتل بیلیارد بوشهر برگزار شد.
وحید جمالی افزود: در این جشنواره ۱۴ نفر از شرکتکنندگان شامل افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی، نابینایان و افراد دارای سندرم داون حضور داشتند و این برنامه فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندیها، استعدادها و ظرفیتهای این عزیزان فراهم کرد.
در پایان این مراسم از تمامی ۱۴ شرکتکننده جشنواره با اهدای جوایزی تقدیر شد.