به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری استان گفت: این رویداد با هدف تقویت مهارت‌آموزی، افزایش خودباوری و ایجاد نشاط اجتماعی در میان جامعه هدف، با مشارکت اداره‌کل بهزیستی استان بوشهر و به میزبانی هتل بیلیارد بوشهر برگزار شد.

وحید جمالی افزود: در این جشنواره ۱۴ نفر از شرکت‌کنندگان شامل افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی، نابینایان و افراد دارای سندرم داون حضور داشتند و این برنامه فرصت ارزشمندی برای نمایش توانمندی‌ها، استعداد‌ها و ظرفیت‌های این عزیزان فراهم کرد.

در پایان این مراسم از تمامی ۱۴ شرکت‌کننده جشنواره با اهدای جوایزی تقدیر شد.