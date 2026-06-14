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در روزهایی که بر وحدت و انسجام ملی بیش از گذشته تاکید میشود، هر شب در حسینیه ایران، میدان شهدا اراک، مردم بر حفظ وحدت تاکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حفظ وحدت در شرایط کنونی ایران اسلامی ضرورت دارد.
در روزهایی که تاکید بر وحدت و انسجام ملی بیش از گذشته شنیده میشود هر شب در حسینیه ایران، میدان شهدا اراک مردم گرد هم میآیند تا حمایت خود را از کشور و رهبری اعلام کنند.
به گفته مردم رمز پیروزی ملت ایران در شرایط کنونی همچون گذشته در وحدت، انسجام ملی و تبعیت از رهبری است.