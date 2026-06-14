مردم شهر بهمن شهرستان آباده در آستانه ماه محرم و عزای سید و سالار شهیدان، با اجرای سنت چاوشی خوانی به استقبال ماه عزای سیدالشهدا علیه السلام رفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول شورای هیئات مذهبی شهرستان آباده گفت: هیئت‌های مذهبی شهر بهمن در آستانه ماه محرم با به راه انداختن کاروان نمادین اهل بیت علیهم السلام و با مراسم دمامه زنی از حسینیه مرکزی و حسینیه شاهزاده علی اصغر علیه السلام به سمت حرم مطهر امامزادگان احمد و جعفر علیهم السلام این شهر به پیشواز ماه عزای حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام رفتند.

نعمت الهی ادامه داد: چاوش خوانان از حسینیه مرکزی و حسینیه شهزاده علی اصغر علیه السلام شهر بهمن، بانگ چاووش محرم را در شهر بهمن طنین انداز کردند.

او در پایان بیان کرد: همچنین دراین مراسم پرچم سبزعلی ولی الله که درعید سعید غدیر خم در میدان حرم مطهر امامزادگان احمد و جعفر علیهم السلام برافراشته شده بود پایین آورده شد و پرچم عزای سیدالشهدا و یا حسین توسط خدام در میدان ورودی حرم مطهر این امامزادگان به اهتزاز در آمد.