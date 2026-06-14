به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط زیست قم از صدور حکم یک سال حبس تعزیری برای مسئول یک واحد صنعتی آلاینده در استان به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی و ایجاد آلودگی محیط زیست خبر داد.

علی احمدی با اشاره به اینکه، حکم پس از طی مراحل قانونی، صدور اخطاریه‌های لازم و رسیدگی قضایی صادر شده است، گفت: بر اساس رأی صادره، فعالیت این واحد صنعتی تا زمان رفع کامل منشأ آلودگی و رعایت الزامات زیست‌محیطی متوقف خواهد بود.

وی با برشمردن تخلفات این واحد مثل: رعایت نکردن ضوابط بهداشتی و زیست‌محیطی و فعالیت غیراصولی، افزود: این تخلفات باعث آلودگی شدید و نارضایتی ساکنان منطقه بوده است.

احمدی با تأکید بر اینکه ایجاد آلودگی در منابع آب، خاک و هوا از منظر قانون جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: با هرگونه اقدام تهدیدکننده محیط زیست و سلامت عمومی، مطابق مقررات و از طریق مراجع قانونی برخورد خواهد شد.