مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک گفت: اختلال بانک تجارت و صادرات رفع شده و خدمات کارت بانک ملی هم تا ساعات آینده فعال می شود.

اسماعیل آریانی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: خدمات بانک ملی فعلا با مراجعه حضوری به شعب به مشتریان ارائه می‌شود.

وی در خصوص اختلال در ۴ بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۹ درصد تراکنش‌های بانک صادرات تا ساعت ۱۳ امروز موفق بوده و مطابقت عرف و روال معمول عملکرد بانک است.

مدیر روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک در ادامه بیان کرد: در بانک تجارت هم تا ساعت ۱۳ امروز ۹۸ درصد تراکنش‌ها موفق بوده است.