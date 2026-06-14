به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد کشاورز افزود: این جراحی بر روی مردی ۶۰ ساله که در پی عبور تراکتور از روی بدنش دچار آسیب شدید شده بود، برای نخستین‌بار درشهرستان آباده انجام شد.

او ادامه داد: این بیمار دچار خونریزی شدید و شکستگی متعدد در ناحیه لگن شده بود و با توجه به شدت آسیب‌ها، عمل جراحی به صورت دو مرحله‌ای و در قالب ترمیم حلقه لگنی انجام شد که از جمله جراحی‌های پیچیده و فوق‌تخصصی در حوزه ارتوپدی محسوب می‌شود.

دکتر کشاورز بیان کرد: این عمل توسط تیم ارتوپدی بیمارستان آباده به سرپرستی دکتر مازیار ملک‌زاده متخصص ارتوپدی و فوق‌تخصص ستون فقرات و دکتروحید صالحی متخصص بیهوشی، انجام شد.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) آباده در پایان گفت: انجام این جراحی برای نخستین‌بار در آباده، نشان‌دهنده ارتقای توان تخصصی و تجهیزاتی این مرکز درمانی در ارائه خدمات پیشرفته ارتوپدی است، چرا که پیش از این، بیماران مبتلا به شکستگی‌های شدید لگن به مراکز درمانی شیراز اعزام می‌شدند، اما اکنون امکان انجام این‌گونه اعمال جراحی تخصصی در بیمارستان امام خمینی (ره) آباده فراهم شده است.