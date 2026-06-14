مدیرکل محیط زیست لرستان از دستگیری پنج گروه متخلف زیست محیطی و کشف پنج قبضه اسلحه شکاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ کامران فرمان پور گفت:نیروهای یگان حفاظت محیط زیست ادارات شهرستان های چگنی، سلسله، ازنا و الیگودرز در پی کنترل مناطق حفاظتی تحت مدیریت استان،پنج گروه متخلف زیست محیطی را قبل از هر گونه اقدام به شکار دستگیر کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: از این متخلفان زیست محیطی ،پنج قبضه اسلحه شکاری مجاز و غیرمجاز و تعدادی تور ماهیگیری کشف و ضبط شد.
فرمان پور بیان کرد :پرونده متخلفان زیست محیطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان ارسال شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با قدردانی از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در برخورد با متخلفان زیست محیطی، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،موضوع را به نزدیکترین اداره ی حفاظت محیطزیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند