پنج گروه متخلف زیست محیطی را قبل از هر گونه اقدام به شکار دستگیر کردند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان افزود: از این متخلفان زیست محیطی ،پنج قبضه اسلحه شکاری مجاز و غیرمجاز و تعدادی تور ماهیگیری کشف و ضبط شد.

فرمان پور بیان کرد :

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با قدردانی از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در برخورد با متخلفان زیست محیطی، از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف

موضوع را به نزدیک‌ترین اداره ی حفاظت محیط‌زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ گزارش کنند

پرونده متخلفان زیست محیطی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی استان ارسال شد.