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مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از ورود یازدهمین حلقه چاه موقعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی به مدار تولید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ تورج دهقانی گفت: با بهرهبرداری از این چاه، ظرفیت تولید گاز غنی از آخرین فاز در حال توسعه میدان مشترک پارس جنوبی به بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
وی با اشاره به تداوم برنامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: یازدهمین حلقه چاه موقعیت SPD۱۱B پس از انجام موفقیتآمیز عملیات تکمیل، جریاندهی، اسیدکاری و اتصال به سکوی مرتبط، به مدار تولید وارد شد و هماکنون در حال تولید پایدار گاز است.
دهقانی افزود: این چاه روزانه حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز فاز ۱۱ اضافه کرده و نقش مهمی در افزایش برداشت از بخش مرزی میدان مشترک پارس جنوبی ایفا میکند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه تولید روزانه فاز ۱۱ اکنون از مرز ۲۶ میلیون مترمکعب گاز غنی عبور کرده است، گفت: توسعه این فاز در سالهای اخیر با تمرکز بر تکمیل ظرفیت تولید و تسریع در اجرای فعالیتهای حفاری و تکمیل چاهها دنبال شده و نتایج آن امروز در افزایش تولید و پایداری برداشت از این بخش راهبردی میدان پارس جنوبی قابل مشاهده است.
دهقانی ادامه داد: افزایش تولید از فاز ۱۱ علاوه بر کمک به تأمین پایدار خوراک پالایشگاههای پارس جنوبی، در صیانت از منابع مشترک و افزایش سهم برداشت جمهوری اسلامی ایران از این میدان عظیم گازی نیز اهمیت ویژهای دارد.
فاز ۱۱ پارس جنوبی آخرین طرح توسعهای میدان مشترک پارس جنوبی به شمار میرود که توسعه آن در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی به شرکت پتروپارس واگذار شده است. تولید روزانه این فاز هماکنون به بیش از ۲۶ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر رشد حدود ۱۱۷ درصدی تولید در کمتر از دو سال گذشته است.