رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا گفت: آینده از آنِ اسلام است و ملت ایران هم سقوط آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم عزت روزافزون اسلام و جمهوری اسلامی را خواهد دید. یقین داریم که همه تقدیرات الهی در مسیر عزت اسلام و مسلمین قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی در جلسه شورای عمومی معاونان فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: از سال گذشته و همزمان با جنگ ۱۲ روزه، حوادث پس از آن و جنگ تحمیلی سوم، مجموعه انتظامی در سراسر کشور درگیر مأموریت‌های متعدد بوده است و در استان سیستان و بلوچستان نیز سال‌هاست که مجموعه فرماندهی، حفاظت و عقیدتی سیاسی شبانه‌روز در حال خدمت و مقابله با دشمنی‌ها هستند.

این مقام مسئول در ادامه با تأکید بر نقش خانواده‌ها در موفقیت مأموریت‌های انتظامی افزود: اگر خانواده‌ها همراهی نکنند، هیچ کاری صورت نمی‌پذیرد. به تعبیر امام شهیدمان، در کنار هر مرد موفق، یک زن موفق قرار دارد و بدون این همراهی، موفقیت‌های انتظامی شکل نمی‌گیرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه پاداش الهی با هیچ پاداش دنیایی قابل مقایسه نیست، گفت: نباید چشم به پاداش‌های مادی داشت، بلکه باید به لطف و پاداش خداوند امیدوار بود.

حجت‌الاسلام شیرازی در ادامه با اشاره به ادامه تقابل جبهه حق و باطل اظهار داشت: از روزی که نظام اسلامی شکل گرفت، جنگ نیز آغاز شد. همان‌گونه که در صدر اسلام پس از هجرت پیامبر اکرم (ص) و تشکیل حکومت اسلامی، آیات جهاد نازل شد و نبرد‌ها آغاز گردید، از زمان شکل‌گیری جمهوری اسلامی نیز این رویارویی ادامه داشته است.

وی افزود: تا زمانی که نظام اسلامی وجود داشته باشد، این تقابل نیز ادامه خواهد داشت. حتی با ظهور امام زمان (عج) نیز مسیر مبارزه با دشمنان حق پایان نمی‌یابد. جنگ و سختی‌ها بستری برای رشد انسان‌ها و آشکار شدن ظرفیت‌ها و استعدادهاست.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به حوادث و جنگ‌های اخیر تصریح کرد: در دل همین میدان‌های سخت بود که توان و اقتدار جمهوری اسلامی برای جهانیان آشکار شد و تجربیات ارزشمندی برای کشور و نیرو‌های مسلح به دست آمد.

وی با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی گفت: همه انسان‌ها روزی از دنیا خواهند رفت و بهترین نوع رفتن، شهادت است. خداوند پس از انقلاب اسلامی راه بزرگی را برای رسیدن به این مقام گشوده است و شهدای انقلاب، دفاع مقدس و سال‌های اخیر به الگو‌های ماندگار ملت تبدیل شده‌اند.

حجت‌الاسلام شیرازی همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف اظهار داشت: حضور مستمر مردم در خیابان‌ها و میدان‌های حمایت از انقلاب، نعمتی بزرگ است. این حضور بدون چشمداشت مادی و تنها بر پایه اعتقاد و ایمان شکل گرفته و نشان‌دهنده عظمت ملت ایران است.

وی تأکید کرد: ما هنوز عظمت واقعی مردم و همچنین جایگاه رهبر معظم انقلاب را به درستی درک نکرده‌ایم و گذر زمان ابعاد بیشتری از این حقیقت را آشکار خواهد کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه سختی‌ها و مشکلات بخشی از سنت الهی در مسیر رشد انسان‌هاست، گفت: خداوند بهشت را در سایه صبر قرار داده است و انسان‌ها در میدان دشواری‌ها، استقامت و قدرت پیدا می‌کنند. اگر این سختی‌ها نبود، بسیاری از پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های دفاعی، موشکی و امنیتی نیز حاصل نمی‌شد.

حجت الاسلام شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: ملت ایران در همه این آزمون‌ها سربلند بوده است و همان‌گونه که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون حوادث مختلف در نهایت به نفع اسلام و انقلاب رقم خورده، در آینده نیز نتیجه همه این تحولات به سود اسلام، جمهوری اسلامی و ملت ایران خواهد بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان اظهار داشت: آینده از آنِ اسلام است و ملت ایران هم سقوط آمریکا و رژیم صهیونیستی و هم عزت روزافزون اسلام و جمهوری اسلامی را خواهد دید. یقین داریم که همه تقدیرات الهی در مسیر عزت اسلام و مسلمین قرار دارد.