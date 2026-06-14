به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، در این طرح خودرو‌های «پارس نوآ» و «کوییک GX-L» عرضه می‌شود و متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان برای شرکت در این طرح باید به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com مراجعه کرده و فرآیند ثبت‌نام و خرید را تا زمان تکمیل ظرفیت انجام دهند.

سایپا همچنین از متقاضیان خواسته است برای تسهیل در روند ثبت‌نام، پیش از آغاز زمان فروش نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی خود در سامانه فروش اینترنتی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.