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دبیر ستاد بازآفرینی منطقه آزاد ماکو از آغاز ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کیمیا سلیمانی، مدیر شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ماکو، با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاستهای بازآفرینی شهری، پروژه ساماندهی و بهسازی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو به عنوان یک طرح مشارکتی میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شهرداری ماکو وارد فاز اجرایی میشود.
وی با اشاره به اتمام فرآیند انتخاب پیمانکار افزود: با استقرار پیمانکار و تجهیز کارگاه در هفته آتی، عملیات عمرانی این طرح با هدف ارتقای کیفیت بصری و تسهیل دسترسی گردشگران به این مرکز تاریخی آغاز خواهد شد.
سلیمانی تأکید کرد: اجرای این طرح در سایه تأکیدات مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان، مساعدت معاونت توسعه و با همکاری و همافزایی مدیریت خدمات فنی و مهندسی سازمان کلید خورده است.
وی این طرح را گامی ارزشمند در مسیر احیای هویت شهری و ارتقای ظرفیتهای گردشگری منطقه دانست.