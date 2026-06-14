به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کیمیا سلیمانی، مدیر شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد ماکو، با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاست‌های بازآفرینی شهری، پروژه ساماندهی و بهسازی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو به عنوان یک طرح مشارکتی میان سازمان منطقه آزاد ماکو و شهرداری ماکو وارد فاز اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اتمام فرآیند انتخاب پیمانکار افزود: با استقرار پیمانکار و تجهیز کارگاه در هفته آتی، عملیات عمرانی این طرح با هدف ارتقای کیفیت بصری و تسهیل دسترسی گردشگران به این مرکز تاریخی آغاز خواهد شد.

سلیمانی تأکید کرد: اجرای این طرح در سایه تأکیدات مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان، مساعدت معاونت توسعه و با همکاری و هم‌افزایی مدیریت خدمات فنی و مهندسی سازمان کلید خورده است.

وی این طرح را گامی ارزشمند در مسیر احیای هویت شهری و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری منطقه دانست.

آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محوطه ورودی قلعه تاریخی ماکو