سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز از مهر و موم یک شرکت سم‌پاشی و همچنین محل نگهداری قلیان یکی از رستوران‌های این شهرستان به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی خبر داد.

مهر و موم شرکت سم‌پاشی و محل نگهداری قلیان در مهریز

مهر و موم شرکت سم‌پاشی و محل نگهداری قلیان در مهریز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر فلاحتی گفت: در راستای تشدید نظارت‌های بهداشتی و بازرسی‌های مستمر کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مهریز، یک شرکت سم‌پاشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و موازین بهداشتی مهر و موم شد.

وی افزود: همچنین محل نگهداری قلیان در یکی از رستوران‌های شهرستان به علت تخلفات بهداشتی و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه توسط کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با تأکید بر تداوم بازرسی‌های بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.