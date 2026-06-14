پخش زنده
امروز: -
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز از مهر و موم یک شرکت سمپاشی و همچنین محل نگهداری قلیان یکی از رستورانهای این شهرستان به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر فلاحتی گفت: در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی و بازرسیهای مستمر کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان مهریز، یک شرکت سمپاشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط و موازین بهداشتی مهر و موم شد.
وی افزود: همچنین محل نگهداری قلیان در یکی از رستورانهای شهرستان به علت تخلفات بهداشتی و در اجرای قوانین و مقررات مربوطه توسط کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز با تأکید بر تداوم بازرسیهای بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.