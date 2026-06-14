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فیلم سینمایی «او نمیخوابد» به کارگردانی رضا جمالی هنرمند اردبیلی، در ششمین حضور بینالمللی خود به بخش مسابقه جشنواره روزولت آیلند آمریکا راه پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، این جشنواره که با هدف حمایت از فیلمسازان مستقل برگزار میشود، تلاش دارد آثار تازه، خلاقانه و متفاوت را به مخاطبان و فعالان صنعت سینما معرفی کند.
جشنواره روزولت آیلند از ۲۵ تا ۲۸ ژوئن در سالن مین استریت تئاتر در جزیره روزولت آمریکا برگزار میشود.
فیلم «او نمیخوابد» پیش از این نیز در چند رویداد بینالمللی حضور موفقی داشته و بنا بر گزارشها، مسیر قابل توجهی را در جشنوارههای جهانی طی کرده است؛ از جمله این حضورها میتوان به جشنواره بینالمللی رنگینکمان لندن اشاره کرد که این فیلم به بخش مسابقه آن نیز راه یافته بود.