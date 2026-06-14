تعزیرات فارس به محتکران هشدار داد: کالا‌های احتکارشده به بازاربرگشت و بدون اغماض با متخلفان برخورد می شود .





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در بازار گفت: تعزیرات در برخورد با محتکران و گرانفروشان هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و تمامی کالا‌های احتکارشده پس از کشف، به چرخه توزیع و بازار بازگردانده می‌شوند.

موسی رهبر، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از حقوق مردم، از برخورد قاطع با محتکران و گرانفروشان خبر داد.

وی از شهروندان خواست هرگونه تخلف تعزیراتی از جمله گرانفروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند.

وی افزود: تعزیرات حکومتی با قاطعیت کامل و بدون هیچ‌گونه اغماض با متخلفان برخورد خواهد کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۸ پرونده احتکار در استان تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آنها مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رأی شده است و سایر پرونده‌ها نیز در مراحل تکمیل تحقیقات قرار دارند.

رهبر با بیان اینکه در همین مدت یک هزار و ۹۰۵ پرونده گرانفروشی در فارس تشکیل شده است، گفت: درصد بالایی از این پرونده‌ها رسیدگی شده و مابقی نیز در دست بررسی و صدور رأی قرار دارد.

وی همچنین از فعالیت گسترده اکیپ‌های بازرسی خبر داد و افزود: ۹۴۶ اکیپ گشت مشترک تاکنون ۵ هزار و ۸۰۸ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی انجام داده‌اند که نتیجه آن تشکیل ۲ هزار و ۳۸۳ پرونده تخلفاتی بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس بیشترین موارد احتکار کشف‌شده را مربوط به کالا‌های اساسی از جمله آرد، نان، شکر، برنج، روغن و کود‌های شیمیایی عنوان کرد و گفت: در تمامی پرونده‌هایی که احتکار به اثبات برسد، علاوه بر اعمال جرایم نقدی، کالا‌های احتکارشده برای تأمین نیاز مردم به بازار بازگردانده می‌شود.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی برای مقابله با اخلالگران بازار خاطرنشان کرد: با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و مصوبات موجود، حداکثر مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای متخلفان اعمال خواهد شد تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود.