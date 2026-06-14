مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به روند رو به رشد مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوارها از برنامه‌های جامع این مدیریت برای توسعه صنعت شیلات و افزایش بهره‌وری مزارع کشاورزی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، عزیز نوروزی در حاشیه جشنواره ماهی در تبریز با بیان اینکه آذربایجان شرقی در برخی شاخص‌های تولیدی جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد اظهار کرد: این استان هم‌ اکنون رتبه اول کشوری در تولید جلبک، رتبه سوم در تولید آرتمیا، رتبه هفتم در تولید ماهیان سردآبی و رتبه دوازدهم در پرورش ماهیان گرم‌آبی را به خود اختصاص داده است.

وی ترویج فرهنگ مصرف غذای سالم و آموزش تخصصی بهره‌برداران را از اولویت‌های اصلی این مدیریت دانست و افزود:با اقدامات ترویجی و آموزشی مستمر و بهره‌گیری از حضور دامپزشکان در تمامی شهرستان‌ها تلاش کرده‌ایم تا سطح دانش فنی تولیدکنندگان را ارتقا دهیم.

نوروزی با اشاره به نقش استخر‌های دو منظوره در بهره‌وری کشاورزی تاکید کرد: ایجاد استخر‌های پرورش ماهی در کنار مزارع کشاورزی الگویی موفق برای مدیریت منابع است. در این سیستم آب خروجی استخر که سرشار از مواد مغذی و کود‌های آلی طبیعی است به اراضی کشاورزی منتقل می‌شود که این امر علاوه بر پرورش ماهی، منجر به صرفه‌جویی ۷۰ درصدی در مصرف کود‌های شیمیایی و افزایش حاصلخیزی خاک می‌شود.

نوروزی همچنین از حمایت‌های ویژه برای توسعه این بخش خبر داد و گفت: با همکاری نهاد‌هایی نظیر بسیج، بنیاد برکت و بانک‌های عامل، تسهیلات ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها، مکانیزاسیون و تامین بچه ماهی برای بهره‌برداران در نظر گرفته شده است. مدیریت شیلات استان آمادگی دارد با حمایت از متقاضیان استخر‌های معیشتی و کشاورزی گام‌های موثری در جهت افزایش تولید آبزیان و ارتقای امنیت غذایی بردارد.

جشنواره ماهی تبریز با حضور مدیران شیلات استان و در راستای اطلاع‌رسانی و انعکاس فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با ترویج فرهنگ مصرف آبزیان همزمان با هفته جهادکشاورزی با حضور شهروندان و علاقمندان در تبریز برگزار شد.