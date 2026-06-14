پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با قدردانی از فعالیتهای پژوهشگاه رویان تأکید کرد که این مجموعه به دستاوردهای بزرگی رسیده که اطلاعرسانی درباره آن در زمان مقتضی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ حسینعلی شهریاری در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۲۴ خردادماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با رئیس و معاونان پژوهشگاه رویان، گفت: خدا را شاکریم که توفیقی حاصل شد تا امروز نشست کمیسیون بهداشت و درمان در محل پژوهشگاه رویان برگزار شود و اعضای کمیسیون از نزدیک در جریان اقدامات بزرگ و ارزشمندی که توسط دانشمندان کشور در این مجموعه علمی انجام میشود، قرار گیرند. پژوهشگاه رویان که زیرمجموعه جهاد دانشگاهی است، طی سالهای گذشته اقدامات بزرگ و اثرگذاری را در حوزههای علمی، پژوهشی و درمانی رقم زده و این نشست فرصت مناسبی بود تا ضمن آشنایی بیشتر با ظرفیتها و دستاوردهای این مجموعه، مسائل و موضوعاتی که از سوی مردم به نمایندگان ارجاع میشود نیز مطرح و درباره آنها تبادل نظر صورت گیرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که پژوهشگاه رویان به یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و اقدامات بسیار ارزشمند و بزرگی در آن انجام شده است که به طور قطع در زمان مناسب بیش از پیش به اطلاع مردم عزیز ایران خواهد رسید. خوشبختانه جایگاه پژوهشگاه رویان در سطح جهانی جایگاهی ممتاز و قابل توجه است و بدون تردید با توجه به ظرفیت نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان برجستهای که در کشور داریم، این جایگاه در آینده نیز ارتقا خواهد یافت.
نماینده زاهدان با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی کشور با فشارها و اقدامات دشمنان متوقف نخواهد شد، گفت: دشمنان در مقاطع مختلف تصور کردند که با هدف قرار دادن دانشمندان هستهای کشور و به شهادت رساندن چهرههای علمی یا همچنین با اقدامات مشابه در حوزههای دیگر از جمله صنایع دفاعی و موشکی، میتوانند مسیر پیشرفت علمی ایران را متوقف کنند، اما تجربه نشان داده است که هر بار چنین اتفاقاتی رخ داده، انگیزه جوانان و نخبگان برای ورود به عرصه علم و فناوری بیشتر شده و مسیر پیشرفت کشور با قدرت ادامه یافته است. پژوهشگاه رویان نیز یکی از همین مراکز اثرگذار و راهبردی کشور است که با اتکا به دانش بومی و توان علمی متخصصان ایرانی توانسته دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور رقم بزند.
وی ضمن قدردانی از مدیران و پژوهشگران این مجموعه گفت: جا دارد از مسئولان محترم پژوهشگاه رویان و تمامی همکاران و پژوهشگران این مجموعه برای خدمات ارزنده و تلاشهای مؤثری که در مسیر توسعه علمی و خدمت به مردم کشور انجام میدهند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم.